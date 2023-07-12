通緝犯躲幕後指揮少年犯案！警上門他嚇到不敢出聲　下秒狼狽遭逮

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化縣員林分局近日接獲多起報案，稱有青少年遭一名黃姓通緝犯控制及指揮，要他們參與詐欺、鬥毆、擄人、恐嚇、傷害等案，警方獲報後成立專案小組，並經過長時間蒐證，於6日鎖定黃嫌藏身處後，隨即前往圍捕，並起獲三級毒品愷他命、K煙，另外在黃嫌車內查扣手槍1支、子彈4顆，訊後依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等案移送法辦。

▲彰化通緝犯指揮少年犯案，警方上門逮人，他嚇到躲屋內不敢出聲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林警方接獲報案後，立即調閱監視器蒐證，並在鎖定黃嫌藏身之處後，於6日前往圍捕。透過影片可以看到，警方在查緝時，黃嫌不敢出聲躲在屋內，警方隨即入內尋找，在發現黃嫌後隨即要他雙手舉高趴下，而他最終自知法網難逃，只好乖乖配合警方指令。

警方事後於現場發現第三級毒品愷他命、K煙，另外在黃嫌車內查扣手槍1支、子彈4顆，全案訊後依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等案移送地檢署偵辦。

警方表示，黃嫌因涉犯槍砲彈藥刀械管制條例遭判刑7年，已逃匿多時，今年起黃嫌指揮少年涉及多起不法情事，嚴重擾亂社會治安，專案小組經長期跟監，才發現黃嫌藏身處，且據情資，黃嫌身上帶有槍枝，在圍捕時專案小組成員繃緊神經，深怕一不小心就發生槍戰，所幸黃嫌見行跡敗露放棄抵抗，避免了一場衝突，並順利將黃嫌查緝到案。