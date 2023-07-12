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「整天有雨」地區曝　周末可能成颱

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天（12日）表示，周末期間低壓系統進入南海，有機會發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，整體範圍相當寬大，東半部、恆春半島一整天斷斷續續會有短暫陣雨，西半部則是維持有午後熱對流雷雨的天氣型態。

吳聖宇在臉書說，今天東風波動已逐漸向西離開，不過台灣附近仍是在太平洋高壓外圍，維持東南風到偏南風的環境，大氣狀態還是比較不穩定，午後在各地山區仍會有熱對流發展，並且往靠山的平地區域擴展，西半部受影響會比較明顯，要留意局部大雷雨出現的可能性，山區、近山區的部分單點有可能出現劇烈而集中的短時強降雨現象。

▼注意午後雷陣雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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吳聖宇指出，周四、周五隨著南邊低壓系統，來到菲律賓附近並繼續往南海移動，台灣附近風向會更偏向東南風或東風，低壓外圍帶來一些水氣，迎風面的花東地區、恆春半島一帶逐漸會有局部短暫陣雨出現機會，西半部則是維持上午多雲到晴，午後山區有局部熱對流發展擴散帶來雷雨的天氣型態，午後雷雨發展規模跟強度都會縮減許多，降雨範圍也會以山區為主，但還是有可能出現局部較大雨勢。

吳聖宇分析，周末期間低壓系統進入南海，強度增強，有機會發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，同時整個低壓帶的範圍也擴大，台灣附近逐漸會納入低壓環流的北側，東南風變得更明顯，東半部、恆春半島一整天斷斷續續會有短暫陣雨，西半部則是維持有午後熱對流雷雨的天氣型態，局部單點仍有可能出現短時較大雨勢，沿海地區風浪有逐漸增大趨勢，尤其是台灣南北兩端以及東半部沿海區域，計畫要到海邊活動的朋友要多留意安全。

吳聖宇表示，這個進入南海後有機會發展增強的低壓系統，由於整體範圍相當寬大，未來仍有可能出現其他的變化，包括環流中心的位置調整，或是出現不只一個中心的現象等等，加上它的範圍大，影響的時間也可能會拉長，因此接下來幾天提醒大家要密切注意最新預報資訊，對於周末到下周前半段的天氣變動將會相當關鍵。

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