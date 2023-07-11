大雷雨轟2縣市！周末「低壓帶逼近」雨區更廣　颱風發展時間曝

▲今日各地午後出現陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

明日東南部、恆春半島不定時有短暫陣雨，中午過後大台北、中南部、各地山區有局部短暫雷陣雨或大雨。未來一周水氣逐日增多，周末受到大低壓帶影響，天氣更不穩定，且可能會有熱帶系統發展。

目前各地正有午後雷雨發展中，中央氣象局發布豪雨特報，並針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時。請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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氣象局預報員林定宜表示，明日台北市、雲林、南高屏、花蓮可能有36度以上高溫。清晨到上午台南、澎湖有零星短暫陣雨，東南部、恆春半島整天不定時有短暫陣雨，午後大台北、中南部、各地山區有局部短暫雷陣雨或大雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

周四、五花東、恆春半島一帶有不定時局部短暫陣雨，其他地區午後有雨，大台北、南部、各地山區有午後局部短暫雷陣雨。周末兩天南方水氣增多，南部不定時有短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

下周一、二水氣進一步增加，受南方低壓帶影響，各地天氣不穩定，周六以後低壓帶內有熱帶系統發展機會，但不確定性仍高，還需持續觀察。

大雷雨示警區域

嘉義縣 義竹鄉

臺南市 新營區、鹽水區、麻豆區、下營區、佳里區、學甲區、七股區、將軍區、北門區