　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大雷雨轟2縣市！周末「低壓帶逼近」雨區更廣　颱風發展時間曝

▲台北市午後陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲今日各地午後出現陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

明日東南部、恆春半島不定時有短暫陣雨，中午過後大台北、中南部、各地山區有局部短暫雷陣雨或大雨。未來一周水氣逐日增多，周末受到大低壓帶影響，天氣更不穩定，且可能會有熱帶系統發展。

目前各地正有午後雷雨發展中，中央氣象局發布豪雨特報，並針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時。請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報員林定宜表示，明日台北市、雲林、南高屏、花蓮可能有36度以上高溫。清晨到上午台南、澎湖有零星短暫陣雨，東南部、恆春半島整天不定時有短暫陣雨，午後大台北、中南部、各地山區有局部短暫雷陣雨或大雨。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

周四、五花東、恆春半島一帶有不定時局部短暫陣雨，其他地區午後有雨，大台北、南部、各地山區有午後局部短暫雷陣雨。周末兩天南方水氣增多，南部不定時有短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

下周一、二水氣進一步增加，受南方低壓帶影響，各地天氣不穩定，周六以後低壓帶內有熱帶系統發展機會，但不確定性仍高，還需持續觀察。

大雷雨示警區域
嘉義縣 義竹鄉
臺南市 新營區、鹽水區、麻豆區、下營區、佳里區、學甲區、七股區、將軍區、北門區

ET快訊
北科大生要辦「飯桶王大賽」　教育部反對：曾有人噎死
鬼父性侵女兒！　害她懷孕了
大雷雨轟2縣市！周末「低壓帶逼近」雨區更廣　颱風發展時間曝
白飯之亂怒了！北科大擬辦「第1屆飯桶王大賽」　獎金曝光
快訊／柯文哲道歉了！
聖母峰觀光直升機墜毀！　全數罹難
會考9.6分！　填師大附中上了
警車撞死女騎士！　恐怖瞬間曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

世新大學與台塑首度合作共辦營隊　見證大船入港視覺震撼

台灣最南首度大型節慶！恆春「半島花花生活節」8月連續10天開跑

婦腦中風無力吞嚥　投醫「MBSImP認證語言治療師」訓練進食

北科大生要辦「飯桶王大賽」！教育部喊不樂見　曾有人吞饅頭噎死

ETC合約2025年到期！遠通電收爭取續約　高公局：明年下半年決定

火鍋吃到飽「飯要等10分鐘」　他等到結帳還在煮！老闆1補償驚呆

大雷雨轟2縣市！周末「低壓帶逼近」雨區更廣　颱風發展時間曝

1968 App再進化！新增「重要地標」推播　1公里內自動路況播報

今年首批日本食品輻射殘留　愛知縣「越桔萃取物」未超標仍被勸退

男友買便當「喝光整鍋免費湯」　老闆娘不忍了！她嘆：很丟臉

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

被要求只能吃1盤壽司　厚著臉皮結帳朋友笑翻

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

丟包老婆？陸重機男遇攔查　上車緊張就走...警載妻狂追

世新大學與台塑首度合作共辦營隊　見證大船入港視覺震撼

台灣最南首度大型節慶！恆春「半島花花生活節」8月連續10天開跑

婦腦中風無力吞嚥　投醫「MBSImP認證語言治療師」訓練進食

北科大生要辦「飯桶王大賽」！教育部喊不樂見　曾有人吞饅頭噎死

ETC合約2025年到期！遠通電收爭取續約　高公局：明年下半年決定

火鍋吃到飽「飯要等10分鐘」　他等到結帳還在煮！老闆1補償驚呆

大雷雨轟2縣市！周末「低壓帶逼近」雨區更廣　颱風發展時間曝

1968 App再進化！新增「重要地標」推播　1公里內自動路況播報

今年首批日本食品輻射殘留　愛知縣「越桔萃取物」未超標仍被勸退

男友買便當「喝光整鍋免費湯」　老闆娘不忍了！她嘆：很丟臉

世新大學與台塑首度合作共辦營隊　見證大船入港視覺震撼

貨輪出港撞紅毛港護岸　擋浪牆破「導航燈彎腰」至少要賠250萬

「貓」佔鵲巢！牠入住高樓層景觀套房　縮成一團爽睡

台鋼狀元林子偉or王念好　劉東洋：明天見真章

台灣最南首度大型節慶！恆春「半島花花生活節」8月連續10天開跑

長毛貓天生失明「半邊臉歪歪」苦蹲收容所等家　志工心疼：牠很美

星巴克加碼「全周天天都優惠」　買一送一「再接第二杯半價」這次有星冰樂

做陰莖增大術遇「假醫生」！32歲男爆併發症　敗血症慘死

疑因人類餵食改變習性　「玉山萌獸」黃喉貂竟追車乞食

指民進黨「全黨護一人」釀外役監亂象　林為洲：應全黨道歉

生活熱門新聞

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

城隍警示小心火和電　4生肖注意

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

UNIQLO「免費好康」被挖出

台鐵插座貼勿用標語！專家曝無視下場

大雷雨開轟高屏！雨彈狂炸半小時

他目睹「勾乾爹」進摩鐵！女友淚：錢太多離不開

熱炒老闆「狂接罵人電話」再發聲！

變天集水彈　最快周末恐有颱風生成

白飯之亂掀「台灣吃到飽」4亂象　鄉民直戳盲點

Dcard風向變了！一票挺北科大學生

更多熱門

相關新聞

雨彈升級！「17縣市豪大雨特報」

雨彈升級！「17縣市豪大雨特報」

午後熱對流發展旺盛，各地出現明顯降雨，由於部分縣市雨勢升級，中央氣象局發布豪雨特報，另針對嘉義縣草山鄉（葫蘆谷）發布災害告警，持續時間至17時20分。

國家警報又響了！新北4區山區暴雨

國家警報又響了！新北4區山區暴雨

雨彈轟不停！9縣市迎大雷雨

雨彈轟不停！9縣市迎大雷雨

大雷雨開炸4縣市　雨彈連轟1小時

大雷雨開炸4縣市　雨彈連轟1小時

大雷雨開轟高屏！雨彈狂炸半小時

大雷雨開轟高屏！雨彈狂炸半小時

關鍵字：

下雨雷雨氣象

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

城隍警示小心火和電　4生肖注意

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

女星秘婚2年當「翟太」　試管2次失敗報喜懷孕了

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面