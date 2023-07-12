鄭明典任內無颱風登陸！退休日預報圖曝光網嚇傻　他喊：不要來鬧

▲7/16預測圖讓鄭明典嚇壞。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局長鄭明典將於7/16屆齡退休，任內三年多的時間，都沒有颱風登陸台灣，他貼出退休當日的預測圖，竟是颱風貼近台灣東邊的預測圖，讓他崩潰直呼「不要開玩笑，走遠一點！」

鄭明典自2020年5月6日接任代理局長，同年6月29日正式升任中央氣象局局長，在任期三年兩個月中，都沒有颱風登陸台灣，雖然曾發布五次陸上颱風警報，但最終颱風都與台灣擦身而過，上一個登陸台灣的颱風為2019年8月24日的白鹿颱風。

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鄭明典在臉書貼出退休當日的預測圖，屆時竟有颱風貼近台灣東邊海域，讓他崩潰直呼「什麼！不要開玩笑，竟然是我退休當天的預測圖！走遠一點，不要來鬧了！」

網友紛紛笑稱「延畢的概念」、「留下來繼續當政務官」、「直到退休當天都不可放鬆」、「感覺有東西，別退休了啦」、「千里之外，趕來歡送局長」、「原來氣象武器就是您」、「颱風也來送局長退休了」。

氣象局技正羅雅尹表示，周日到下周二位於菲律賓東方海面到南海的大低壓區北移，離台灣更為接近，低壓帶中有對流雲系消消長長，也可能有熱帶系統發展，屆時受到低壓帶影響，台灣天氣更不穩定，降雨時間不再侷限於午後，而是整天都可能有雨。