颱風季開鑼！　2可能「生成熱點」曝

▲最新歐洲模式未來10天低壓路徑系集圖。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急 」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專表示，颱風季開鑼了，最新系集預報圖上，已經可以看到預報颱風形成的兩個熱點，而且預測將走向西北。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，颱風季的肇始！太平洋高壓減弱，位置順便往日本一帶調整，把南方低緯度的空間給讓出來，預報顯示未來7-10天，應該就能看到颱風出現在熱帶海洋上了，「當然形成與侵台是兩回事」。

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台灣颱風論壇說，最新系集預報圖上，已經可以看到預報颱風形成的兩個熱點，而且預測將走向西北，從「菲律賓-巴士海峽-台灣」這範圍通過，目前看雖然靠近台灣機率比較低，但看起來再怎麼遠，到時外圍環流還是多少會帶一點雨進來。

台灣颱風論壇提醒，周末附近，東南部預期就會被掃到了，有安排出遊的要多留意；至於後方的第二個熱點，目前大致只看得出也會往西北走，但確切路線有待追蹤，無論如何，颱風季算是開鑼啦。

中央氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，周末開始南海到菲律賓東方海面，慢慢偏向「季風槽」發展，不排除有熱帶系統發展成颱風，但位置很不確定，若發展起來有一個或多個，都會影響彼此路徑和強度；目前來看沒很顯著熱帶系統，等到真的有顯著熱帶系統發展起來，才會有明顯肯定預報，不然預報差別很大，主要等到周末再觀察。