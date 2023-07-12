午後防大雷雨！　周末可能有颱風

▲注意午後雷陣雨。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（12日）到下周二要注意午後局部性大雷雨。中央氣象局預報員官欣平表示，周末開始南海到菲律賓東方海面，慢慢偏向「季風槽」發展，不排除有熱帶系統生成颱風，但目前來看沒很顯著熱帶系統發展，還要再觀察。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天風向慢慢轉偏東南風，迎風面東南部、恆春半島偶有短暫陣雨，清晨台南以北沿岸有零星短暫陣雨，但量值沒很大；午後大台北、中南部和各地山區有短暫雷陣雨，並有局部大雨機率。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



官欣平說，周四起到周末都是類似天氣，東部、東南部和恆春半島有局部短暫陣雨，周四、周五大台北、南部和各地山區午後有局部短暫雷陣雨，周末各地都有午後局部短暫雷陣雨。

官欣平表示，周末開始南海到菲律賓東方海面，慢慢偏向季風槽發展，下周南方低壓帶影響，下周一東半部有短暫陣雨，大台北、南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

至於季風槽內是否可能有颱風發展，官欣平分析，現在慢慢進入颱風生成點，不排除有熱帶系統發展成颱風，但位置很不確定，若發展起來有一個或多個，都會影響彼此路徑和強度；目前來看沒很顯著熱帶系統，等到真的有顯著熱帶系統發展起來，才會有明顯肯定預報，不然預報差別很大，主要等到周末再觀察。

▼民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日盛行東南風，水氣多、高溫微降，西半部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有局部性大雷雨的機率。



吳德榮指出，周四至下周二各地仍偏熱，午後山區及部分平地有局部雷陣雨，要注意局部性大雷雨發生的機率，東半部及恆春半島因水氣漸增，偶有局部陣雨，熱帶擾動對期末天氣的影響程度，需密切觀察。



吳德榮說，最新各國（歐、美、加⋯等）模式未來10天的模擬，菲律賓、台灣東方海面至南海一帶將轉變為大「季風低壓環流」（mosoon gyre）的型態，其中至少有2個熱帶擾動發展；歐洲模擬以南海的擾動較強，對台影響較小，美國模擬則以台灣東方的擾動較強，對台威脅較大，模擬的分歧代表不確定性很大，應密切觀察各模式的調整，無需急下定論。

▼吳德榮表示，最新歐洲（下圖左）及美國模式（下圖右）模擬周日20時預測圖顯示，菲律賓、台灣東方海面至南海一帶為大季風低壓環流（紅虛圓）所盤據，其中有2個擾動發展，但兩模式模擬的強度有很大差異。 （點圖可放大／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

