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陸戰八里沙灘操演驚見比基尼！　退役中將揪戰車1錯誤

▲相關討論約自1：03：10處起。（影／翻攝自YouTube／頭條開講）

記者崔子柔／綜合報導

漢光39號演習將於7月24日至28日登場，軍方10日在新北八里挖子尾海灘操演時，竟有一名比基尼辣妹躺在沙灘上曬日光浴，畫面形成強烈對比。陸軍退役中將帥化民對此表示，「老百姓對台海危機，一個是無感，一個是無奈」。

帥化民昨（11）日在《頭條開講》節目中提到，這邊在曬日光浴，那邊在戰車演習，畫面讓大家感到突兀，他開玩笑說，「你看這個戰車開的方向就不對了」，稱戰車應該登陸往前走，畫面中看起來是朝著該名女子的方向開，「一定受到影響了」。

▲▼金門漢光演習。（圖／記者葉建雄攝）

▲金門漢光演習。（資料圖／記者葉建雄攝）

帥化民表示，認真說起來，台灣老百姓對於台海危機，「一個是無感，一個是無奈」，民眾心裡認為就算發生戰爭，自己也無能為力，「我要去曬太陽就去曬太陽」。

帥化民也說，他仍認同持續進行漢光演習，畢竟若有戰爭不能沒有準備，過去也講過，像竹圍、挖子尾、淡水港、高爾夫球場、台北港，是一個完整的作戰區域，所以現在的演習也離不開這些科目，因為天然的地形在這，軍事裝備都在這，敵人一定是這樣打，打的戰術有些變化，我們就無法預料，不過看到這個畫面，都能體會老百姓「無奈」的心情，「我能做什麼呢？隨你們去搞吧，我就做我的事」。

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