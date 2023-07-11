女警撞人賠錢「拿假驗傷單報復」　超正女大生出庭斥：知法犯法

▲ 北市士林警分局警備隊柳姓女警，駕車撞傷騎乘機車王姓女大生，竟持假診斷證明書，控告王涉犯過失傷害，反被依誣告罪起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林警分局警備隊柳姓女警員，去年3月駕駛巡邏車在中山北路上左切，不慎撞倒騎乘機車王姓女大生，雙方以6600元和解，沒想到柳員事後出言酸對方，王憤而提告，柳被依過失傷害處拘役5日。事後，柳又以不明的診斷證明書，反告王涉嫌犯過失傷害，結果王姓女大生獲不起訴處分，柳姓女警反被依誣告罪起訴。今（11日）法院開庭，外型姣好女大生也親自出庭曝心聲。

上回法院首開庭，柳女否認犯行，法院今（11日）再行準備程序庭，身材高挑、外型姣好的王姓女大生也親自出庭。

柳女律師指出，被告認自己並未涉誣告罪，若中間造成什麼誤會，可幫雙方協助調解，車禍部分雙方也已和解，但不明白告訴人提出誣告罪，是想做什麼？

法官詢問王姓女大生意見，出眾外型的她口條清晰表示，「我認為整起訴訟付出的時間、成本，對方應給付2萬賠償」，也斥責對方身為執法人員，難道不知道自己在做什麼。

柳女辯護律師補充說，「告訴人也是知識份子，被告是勤務人員，別說這是賠償金額，就說是補貼或慰問」，同時也稱法院若為有罪判決，希望從輕處理，因為被告確實沒任何誣告犯意跟事實，但若達成調解也不是一件不好的事。

王姓女大生則態度柔和回應，若和解法院認定被告有罪，對於從輕處理沒意見，若有和解認定無罪也沒意見。法官諭知全案候核辦。

庭後，王姓女大生低調向記者表示，先看對方是否能接受提出的賠償，畢竟身為執法人員，還知法犯法，確實不太妥。

全案起源於，柳姓女警去年3月23日下午6時許，駕駛巡邏車於中山北路5段691號前貿然左切，導致騎乘機車的王姓女大生遭巡邏車左側車頭撞擊機車右車尾，當場人車倒地受有右側手掌、右側膝部等多處傷害。

雙方於同年月24日以6600元達成和解，但後續女大生認柳對她酸言酸語，態度惡劣並拒絕道歉，因此在同年5月6日對柳員提出過失傷害告訴；柳員不滿這樣的結果，為反制、報復王，在同年月8日到文林派出所，持不明方式造成傷勢診斷證明書，對王提告過失傷害。

法院去年10月17日，依過失傷害判處柳員拘役5日，可易科罰金5000元；檢方偵結，王姓騎士獲不起訴，換王對柳提誣告告訴。

警詢、偵查時，柳員不否認是遭王提出告訴，才去醫院驗傷；王則表示，當下車禍柳並未說她有受傷，且沒有在巡邏車上回報上級受傷事情。

張姓警員作證表示，車禍當下請柳立刻回報警備隊副隊長，聽到她說自己沒受傷，隨後與柳將王姓騎士送到新光醫院，柳也沒驗傷；返回警備隊後，總務同事也詢問有沒有受傷，柳則稱沒有。

檢方根據騎士提出的診斷證明，上面記載車禍發生日為「111年3月23日」，柳女提出的診斷證明書日期為「111年4日」所示的診斷多為「疑似」與一般車禍受傷傷勢迥異，依誣告罪將柳女提起公訴，將面臨最重可處7年有期徒刑，加上誣告罪不得易科罰金，若公訴檢察官認可易服勞役，才有機會躲過牢獄之災。