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日相岸田文雄啟程飛歐洲出席北約峰會　預計會晤澤倫斯基

▲▼日相岸田文雄11日準備搭機啟程飛往歐洲。（圖／達志影像／美聯社）

▲日相岸田文雄11日準備搭機啟程飛往歐洲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北約組織（NATO）峰會即將於11至12日在立陶宛首都維爾紐斯召開，為此日本首相岸田文雄已於今（11）日早晨搭機飛往歐洲，峰會上將預計和烏克蘭總統澤倫斯基、南韓總統尹錫悅展開個別會談，同時和尹錫悅說明福島核電廠核處理水海洋排放計畫的安全性，之後他預計前往比利時出席和歐盟的定期元首峰會。

根據日媒《NTV NEWS24》，岸田文雄此次歐洲出訪行程將依序出席北約峰會、歐盟會議，因此他從11日上午就搭機啟程飛往歐洲，他強調以今年5月在廣島召開的七大工業國組織（G7）峰會成果為基礎，透過引領國際社會間的合作、而非分裂或對立，和夥伴國鞏固以法律支配為基礎的自由開放國際秩序。

此次在立陶宛首都維爾紐斯的北約峰會，將聚焦在中國、俄羅斯，在國防軍事領域上強化夥伴國之間的合作，制定防堵網路攻擊和假新聞的對策。同時，岸田文雄也透露，此次峰會上日本將和北約協定簽下一份新的合作文件。

岸田文雄搭機啟程前，透露在此次4天3夜的歐洲出訪行程中，將依序和烏克蘭、南韓、立陶宛、比利時元首個別展開雙邊會談，包括談論烏克蘭戰後重建、福島核電廠核處理水排海計畫安全性等議題。

根據《韓聯社》，尹錫悅、金建希夫妻則於昨（10）日下午從京畿道城南市首爾機場搭乘空軍1號專機啟程飛往立陶宛，此次歐洲出訪行程中將以受邀的觀察國身份出席北約組織峰會，過程中將預計和岸田文雄展開韓日元首會談，結束後將飛往波蘭。

在美方的邀請下，尹錫悅於當地時間11日在維爾紐斯市區某飯店接見6名美國參議院議員。

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