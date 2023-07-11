泰坦號殘骸「就在鐵達尼船頭右側」　海底聲納影像首度曝光　

▲虛線圓圈處標明了泰坦號殘骸位置。（圖／翻攝RMS Titanic Inc.）



記者吳美依／綜合報導

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」（Titanic）6月18日下潛後失聯，研判發生內爆，導致5名乘客全數罹難。最新海底地圖顯示，其殘骸就散落在鐵達尼號船頭的右舷側，儘管沒有附上比例尺，仍能看出災難發生時兩者距離多麼接近。

「RMS鐵達尼公司」（RMS Titanic Inc.）總部位於美國喬治亞州，擁有鐵達尼號殘骸所有權與打撈權，曾舉行鐵達尼號文物巡迴展覽，並在泰坦號失聯後協助救援行動。該公司8日向聯邦法院提交文件，並且附上這張海底地圖，它由多張聲納圖像拼製而成，並且經過內部專家的分析與解釋。

總裁桑德斯（Jessica Sanders）表示，這麼做是因為該公司有義務讓法院了解其活動，以及如何與泰坦號調查團隊合作，「我們試著幫忙，我們向他們提供這張地圖，如此一來，調查人員就能更好地了解鐵達尼號周圍的海底特徵，進而有更好的機會，把岩石與天然地表、潛水器本身或其殘骸之間的可能證據區分開來。」

▲鐵達尼號船頭和前半部欄杆的保存狀況相對良好。（圖／路透社）

桑德斯也透露，一部分聲納影像是罹難者之一的77歲法籍潛水員、鐵達尼號權威納若萊（Paul-Henry Nargeolet）在生前37次潛水時繪製而成，下周將在巴黎為他舉行哀悼會。

「RMS鐵達尼公司」律師溫格（Brian Wainger）透露，這張地圖也有提交給美國海岸警衛隊及美國國家海洋暨大氣總署（NOAA），上述聯邦機構都未對地圖準確度提出擔憂，因此「我們相信這是可靠的數據」。他透露，美國海岸警衛隊下轄的海洋調查委員會（MBI）將在12至18個月內完成調查，並且舉行公開聽證會，屆時會有證人出席提供證詞。

美國海岸警衛隊於6月22日宣布，泰坦號很可能在6月18日上午就發生災難性內爆，導致艇內5人全數瞬間身亡，估計殘骸區位在距離鐵達尼號船頭約1600英尺（約487公尺）的地方。