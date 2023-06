「泰坦號」殘骸近照曝！發現疑人體遺骸　解體碎片打撈上岸

記者張靖榕/綜合外電報導

載有5人的鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」(Titan)18日下潛後失聯,22日發現殘骸並推估因「內爆」造成內部5人全數罹難。經過一周,泰坦號殘骸於28日上午被打撈上岸,起出大片碎片與纏有電線的船體部位,美國海岸防衛隊更指出,發現疑似人體遺骸,相關結果正待進一步分析。

▲泰坦號近照。(圖/達志影像/美聯社)

綜合外電報導,本此海底搜尋任務由Pelagic Research公司執行,藉由加拿大「地平線北極號」船隻載運遙控潛水器在北大西洋鐵達尼號沈船處附近,下潛至海底搜尋「泰坦號」殘骸。

Debris and presumed human remains from the Titan submersible have been recovered and returned to land, the U.S. Coast Guard announced Wednesday, nearly a week after a search-and-rescue operation ended and the vessel’s five passengers were presumed dead. https://t.co/6NJiKLON93 pic.twitter.com/YGo9xmwuMO