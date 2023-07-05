4聲明反對日核廢水排海　陸外交部：將強化進口水產品檢驗檢疫

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳/綜合報導

聯合國國際原子能機構（IAEA）昨4日發佈福島核汙染水處置的綜合評估報告，認定符合國際安全標準，日本政府計劃最快今年8月啟動排海計畫，引起中國和周邊國家抗議和反對。對此，中國外交部今(5)日提出四點聲明反對日本把核廢水排入大海，並且明確表態將加強海洋環境監測，強化海產品等進口的檢驗檢疫，確保公眾健康和食品安全。

針對國際原子能機構昨發佈的報告，中國外交部發言人汪文彬指出，中國外交部、國家原子能機構、國家核安全局均已闡明中方嚴正立場。中方立場以科學為依據，以事實為準繩。

他再次強調，「機構報告不能成為日方排海的護身符和通行證。」並且提出四項聲明，嚴肅反對日本把核廢水排入大海行為。

第一，報告證明不了日方排海計劃的正當性。日方單方面決定將核汙染水排海，實質是將自身成本和風險最低化，讓全世界承擔本可避免的核汙染風險。報告明確指出，機構既沒有建議日方採用排海方案，也沒有為日方排海方案背書。

第二，報告賦予不了日方排海計劃合法性。日方向太平洋排放核汙染水，涉嫌違反《聯合國海洋法公約》《倫敦清廢公約》等國際法義務。日方既然自稱遵守國際法、國際規則，就應該給國際社會一個交代。

第三，報告保證不了日方排海計劃安全性。日方核汙染水淨化裝置的有效性和長期可靠性沒有經過第三方認證，沒有證明核汙染水數據的真實準確性，也沒有論證核汙染水中的放射性核素通過生物富集效應對食品安全和人類健康的長期影響。

▲日本政府預計今年八月將福島核電廠130萬噸的輻射汙水排入海洋。（圖／路透社）

第四，報告保障不了監測安排的有效性。日本東京電力公司多次隱瞞篡改核汙染水數據，機構計劃設立的監測安排不包括獨立採樣，將東京電力公司數據和信息當做監測依據，這種做法不可取。事實證明，報告沒有平息日本國內外反對排海的強烈呼聲。

汪文斌表示，根據日本最新民調，有四成民眾反對排海。《韓國日報》和日本《讀賣新聞》的聯合調查顯示，八成以上的韓國民眾不贊成日方排海。太平洋島國、菲律賓、印尼、南非、秘魯等地的專家和民眾紛紛發聲抗議，中國老百姓更是高度關切。中國政府有關部門將加強海洋環境監測，強化海產品等進口的檢驗檢疫，確保公眾健康和食品安全。

汪文斌強調，日本福島核汙染水排海關乎重大國際公共利益，不容含糊，不容閃失。中方敦促日方尊重科學，尊重事實，不要企圖將機構報告當做啟動排海的擋箭牌，而是應忠實履行國際道義責任和國際法義務，停止強推核汙染水排海計劃，以負責任方式處置核汙染水。