印度暴雨12死！德里降雨量破40年紀錄　道路被沖毀畫面曝光

記者詹雅婷/綜合報導

印度北部多地過去2日降下暴雨釀成災情,住處天花板塌陷、房屋傾倒,造成至少12人死亡,部分國道道路被沖毀。而德里(Delhi)降雨量在24小時達到153毫米,創下1982年以來7月單日最高紀錄。

▲印度暴雨釀成災情。(圖/路透,下同)

綜合NDTV等報導,印度北部多地降下暴雨,氣象局預估德里、哈里亞納邦、喜馬偕爾邦等北部地區將有大雨或是極端大雨出現。

德里7日歷經本季度首場大雨,部分地區因淹水發生交通阻塞情形,24小時降雨量來到153毫米,創下1982年以來7月單日最高紀錄,8日全市及周邊地區仍持續下大雨,另座城市古爾岡(Gurugram)出現淹水、停電情形。

