　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣府行政處長陳志揚獲聘農會總幹事　今正式交接上任

▲雲林縣政府行政處長兼任機要秘書陳志揚獲理事會遴聘新任總幹事。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲交接典禮由縣農會理事長陳瑞雄主持，儀式簡單溫馨。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣農會今（30）日舉行新、舊任總幹事交接典禮，原任總幹事簡明欽申請退休，雲林縣政府行政處長兼任機要秘書陳志揚獲理事會遴聘新任總幹事；交接典禮由縣農會理事長陳瑞雄主持，縣長張麗善、縣政總顧問張清良、縣議員廖偉晴及農會員工、縣府人員觀禮，儀式簡單溫馨。

新任總幹事陳志揚指出，雲林縣農會在各級農會中體質相對良好，主要是前人種樹，前幾任的總幹事努力經營，打下的良好體質，未來農會要繼續種樹，讓農民乘涼，在現有的基礎下，讓農會的定位更清楚。陳志揚並提到，縣農會將與縣府合作，配合縣長農業施政目標解決農村缺工、青農返鄉、共同運銷的問題，並強化食農教育、智慧科技農業的推展。

▲雲林縣政府行政處長兼任機要秘書陳志揚獲理事會遴聘新任總幹事。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣農會今日舉行新、舊任總幹事交接典禮，原任總幹事簡明欽申請退休，雲林縣政府行政處長兼任機要秘書陳志揚獲理事會遴聘新任總幹事。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善指出，陳志揚出身基層，行政歷練豐富，這幾年在縣府服務期間，表現優秀，認真負責，對所有事務都是全力以赴，尤其在品性操守與情緒管理，都非常優質。雲林縣是農業大縣，面對極端氣候對農業衝擊、農業缺工高齡化等諸多問題，縣府會找到最有利的解方，縣農會在陳志揚帶領下也會配合協助縣府政策，讓農業能夠永續發展、農民的收益更好。
張麗善表示，簡明欽擔任縣農會總幹事將近12年，任職期間兢兢業業，為農民解決問題，如配合縣政府與雲林第一監獄、第二監獄合作，啟動自主監外作業，紓解農業短期性缺工問題。農產品產銷失衡時，更與縣府同心協力南北奔波，甚至到國外行銷、促銷農產品，衷心感謝簡明欽總幹事辛苦付出。

▲雲林縣政府行政處長兼任機要秘書陳志揚獲理事會遴聘新任總幹事。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府行政處長兼任機要秘書陳志揚獲理事會遴聘新任總幹事。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►劍湖山大飯店「東南亞美食節+啤酒嘉年華」登場　主廚教你這樣吃

►雲林廚餘變黃金「雲溉肥」成果展　發表餘你分享食善循環

►每票1000元行賄驚險勝選！雲林議員遭判刑「繳公庫100萬」

►獨／22歲消防車變烏賊！狂噴黑煙路人急躲畫面曝　還有2年才退役

 

ET快訊
陳建州臉書簡介偷偷變了！
快訊／蘋果股價創新高！市值站上3兆美元里程碑
統神職業首戰6萬人搶看…19分迅速GG

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北市圖推暑假100閱讀挑戰　邀學子「尬」好書拿獎學金

2023新北FUN街舞大賽開跑　即日起報名祭出總獎金40萬

來趣台東FUN暑假！水保局台東分局推看熱氣球+農遊體驗買1送1

青春山海線荷花綻放　新北農村遊報你知

新北表揚模範公務人員　侯友宜肯定貢獻與付出

淡水崁頂活動中心暨公幼動土　明年10月完工嘉惠6萬市民

用路人注意！修伸縮縫　西濱伸港路段7／2~16「半半施工」

快訊／異常交易3500萬！實驗學校帳目不明、違法招生確定遭廢校

自備多賺一杯！網紅＋正妹發言人送清涼福利　彩蛋影片搶先曝

工安事故頻傳！　高雄市出重手「7／1起加強稽查」

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

受害女子「增至25人」　小紅老師北檢提告NONO

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」！　范瑋琪「護老公3證詞全翻車」

新北市圖推暑假100閱讀挑戰　邀學子「尬」好書拿獎學金

2023新北FUN街舞大賽開跑　即日起報名祭出總獎金40萬

來趣台東FUN暑假！水保局台東分局推看熱氣球+農遊體驗買1送1

青春山海線荷花綻放　新北農村遊報你知

新北表揚模範公務人員　侯友宜肯定貢獻與付出

淡水崁頂活動中心暨公幼動土　明年10月完工嘉惠6萬市民

用路人注意！修伸縮縫　西濱伸港路段7／2~16「半半施工」

快訊／異常交易3500萬！實驗學校帳目不明、違法招生確定遭廢校

自備多賺一杯！網紅＋正妹發言人送清涼福利　彩蛋影片搶先曝

工安事故頻傳！　高雄市出重手「7／1起加強稽查」

曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

崔叡娜「恨她」玩哏被罵翻！奧莉維亞新歌《吸血鬼》　網：太貼切

李多慧鏡頭前「拿掉假髮」！　秘密藏5年...真實髮量首曝光

北市暴雨又淹水　顏若芳質疑自動化防汛大失靈

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

瑪莎拉蒂「MC20海神賽車」首度曝光！兇猛外型將出征比利時耐力賽

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

地方熱門新聞

快訊／實驗學校帳目不明確定遭廢校

來趣台東FUN暑假！水保局台東分局推看熱氣球+農遊體驗買1送1

嘉義醫院攜手中華電信交友聯誼

工安事故頻傳！高雄市7/1起加強稽查

西濱伸港路段7/2~16「半半施工」

自備多賺1杯！網紅＋正妹發言人送福利

新竹11家美食登上台版必比登評鑑「500碗」

淡水崁頂活動中心動土　明年10月完工

新北市圖推暑假100閱讀挑戰

虎尾降豪雨大排滿水位多地淹水

新北表揚模範公務人員　侯友宜肯定貢獻與付出

南消二大獲捐贈PGI防焰口罩

新北FUN街舞大賽開跑　即日起報名

青春山海線荷花綻放　新北農村遊報你知

更多熱門

相關新聞

陳賜恒榮獲選模範母親　恆春警頒贈感謝狀

陳賜恒榮獲選模範母親　恆春警頒贈感謝狀

人間有愛關懷協會總幹事陳賜恒女士，長期投身公益慈善事業、服務地方，將自身愛心廣布鄉里，獲選為112年模範母親，由於她也是恆春警分局志工，分局長林明波頒發感謝狀感謝她對地方無私奉獻，樹豎立良好典範。

中華電信董座交接　新任郭水義：要讓市值佔穩兆元

中華電信董座交接　新任郭水義：要讓市值佔穩兆元

離職交接要20天！新公司不等「是你的問題」

離職交接要20天！新公司不等「是你的問題」

盜賣國家公糧手法曝！如老鼠偷吃120萬kg...2人重判

盜賣國家公糧手法曝！如老鼠偷吃120萬kg...2人重判

枋寮義警中隊　新卸任中隊長交接場面溫馨

枋寮義警中隊　新卸任中隊長交接場面溫馨

關鍵字：

陳志揚雲林縣農會簡明欽總幹事交接

讀者迴響

熱門新聞

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

陳建州首現身！被直擊出門警戒張望

酷炫被爆偷拍私密片　女友柔柔噤聲「網灌IG留言」

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人策略「宣告失敗」！律師感謝郭源元

才剛求婚16年經紀人　蕭敬騰喜曝「愛的禮物」

艋舺雞排請到吸血鬼！員工爆NONO私下13惡行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」找到了！

34歲統神職業首戰6萬人搶看

快訊／酷炫首發聲：莫虛有的指控

《披荊斬棘的哥哥3》名單曝光！「台灣出道男星」有11人

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

迪士尼神話破滅　日本人：只剩疲憊感

更多

最夯影音

更多
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮
30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面