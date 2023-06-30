雲林縣府行政處長陳志揚獲聘農會總幹事　今正式交接上任

▲交接典禮由縣農會理事長陳瑞雄主持，儀式簡單溫馨。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣農會今（30）日舉行新、舊任總幹事交接典禮，原任總幹事簡明欽申請退休，雲林縣政府行政處長兼任機要秘書陳志揚獲理事會遴聘新任總幹事；交接典禮由縣農會理事長陳瑞雄主持，縣長張麗善、縣政總顧問張清良、縣議員廖偉晴及農會員工、縣府人員觀禮，儀式簡單溫馨。

新任總幹事陳志揚指出，雲林縣農會在各級農會中體質相對良好，主要是前人種樹，前幾任的總幹事努力經營，打下的良好體質，未來農會要繼續種樹，讓農民乘涼，在現有的基礎下，讓農會的定位更清楚。陳志揚並提到，縣農會將與縣府合作，配合縣長農業施政目標解決農村缺工、青農返鄉、共同運銷的問題，並強化食農教育、智慧科技農業的推展。

▲雲林縣農會今日舉行新、舊任總幹事交接典禮，原任總幹事簡明欽申請退休，雲林縣政府行政處長兼任機要秘書陳志揚獲理事會遴聘新任總幹事。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善指出，陳志揚出身基層，行政歷練豐富，這幾年在縣府服務期間，表現優秀，認真負責，對所有事務都是全力以赴，尤其在品性操守與情緒管理，都非常優質。雲林縣是農業大縣，面對極端氣候對農業衝擊、農業缺工高齡化等諸多問題，縣府會找到最有利的解方，縣農會在陳志揚帶領下也會配合協助縣府政策，讓農業能夠永續發展、農民的收益更好。

張麗善表示，簡明欽擔任縣農會總幹事將近12年，任職期間兢兢業業，為農民解決問題，如配合縣政府與雲林第一監獄、第二監獄合作，啟動自主監外作業，紓解農業短期性缺工問題。農產品產銷失衡時，更與縣府同心協力南北奔波，甚至到國外行銷、促銷農產品，衷心感謝簡明欽總幹事辛苦付出。

▲雲林縣政府行政處長兼任機要秘書陳志揚獲理事會遴聘新任總幹事。（圖／記者蔡佩旻攝）