台南市吳姓宗親會第15屆理事長交接　吳志祥接任視事

▲台南市吳姓宗親會舉行第15屆理事長交接典禮，在台南市長黄偉哲監交下，原任吳世坤理事長，將印信移交給新任理事長吳志祥（右) ，完成交接儀式。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市吳姓宗親會9日於總理餐廳舉行第15屆理事長交接典禮，席開70桌，冠蓋雲集政商名流齊聚一堂，場面熱鬧，交接典禮在台南市長黄偉哲監交下，原任吳世坤理事長，將印信移交給新任理事長吳志祥，完成交接儀式。

黃哲市長致詞時，特別感謝原任理事長吳世坤的辛勞付出，也感謝即將接任理事長的吳志祥，接續承擔為宗親會服務奉獻公益，期盼未來宗親會繼續給予台南市政府寶貴的建言，與市政府共同促進台南城市的繁榮和諧。

吳世坤理事長在卸任致詞時，特別感謝擔任理事長期間陪伴四處奔波參加活動的理監事及幹部們，全國各地宗親會對該會有極高的肯定與好評，大家功不可沒，並推崇吳志祥理事長是一位優秀傑出的人才，在他的領導下能更加成長茁壯，再創高峰，展望未來，期許台南鄉親繼續互相鼓勵、相互扶持，讓宗親會會務蒸蒸日上。

新任理事長吳志祥，同時也是台南市體育總會理事長、柏立防水塗裝工程公司董事長、長青軟式棒球協會理事長、廉政監督協會台南辦室主任及四鯤鯓龍山寺主任委員，吳志祥致詞時表示，承蒙吳姓宗親會友支持推薦，接任「台南市吳姓宗親會」第15屆理事長，未來將持續秉持敦親睦族原則，傳承泰伯文化，吳姓宗親會傳承歷史悠久，絕對是吳姓子孫們的重要資產，期許在所有宗親、宗長們齊心團結和諧下，發揮一家親的精神，互相提攜合作，奉獻宗親個人所長，發展更卓越的未來，爭取吳氏宗族的最高榮譽。

［吳者口天吳］也就是吳姓人要靠嘴（口才）吃飯，做人絕對講信用，說到做到；更是提醒宗親，依天道而行，做事必定腳踏實地，實事求是。這是吳志祥理事長奉行做人做事的原則，也是他在面對每一次艱難的任務，都能夠集思廣益，排除萬難，如期達陣成功的座右銘。

立委王定宇、市議員曾之婕特別致贈道賀牌匾；台南市體育總會張永泉及胡炳坤兩位副理事長更帶領全體理監事致［敦親睦族］賀匾，推崇吳志祥理事長是一位熱心公益積極奉獻的企業家。市議員黃麗招、蔡淑惠、盧崑福等多人及多位民代服務處主任、秘書都到場祝賀，讓交接活動順利圓滿完成。