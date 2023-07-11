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噁爆！過濾自來水變黑機油芯　彰化大村鄉親怒轟：這水能喝？

▲彰化大村自來水黃澄澄。（圖／民眾提供）

▲彰化大村自來水黃澄澄，濾心也黑得像機油芯。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

天啊！又是彰化大村鄉，黃澄澄的水，用逆滲透過濾，水還是一樣黃，濾心像機油芯一樣黑，這水能喝嗎？彰化大村鄉福興、黃厝村民有數百名村民共同連署向水公司彰化第11區處陳情，副處長曾盛一表示，6月19日已在淨水場進行相關過濾材料設備的更換，現在仍在調適中，近期已經有進行相關的監控，請用戶切勿擔憂。

福興村長指出，2年前福興村部分地區才接自來水線，目前還有村民尚在使用地下水，但接了自來水後，水黃澄澄的，洗完的衣服也變黃，過濾不到2天濾心竟變成黑巧克力色，超級嚇人，有的村民家中有嬰幼兒的，不敢用水，紛紛去買水，簡直比沒接還慘。

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▲彰化大村自來水黃澄澄。（圖／民眾提供）

村長住家無法拉自來水管線，仍在使用地下水，但水質也越來越糟，他也擔憂再這樣下去，恐怕真的問題很大，希望水公司能盡快改善；高姓住戶表示，因為水質問題才剛裝濾水器，沒想到剛好遇到管末黃水情況，但剛剛打開濾芯裝水，看到濾芯變黑、整個濾芯報銷，不能再用更不敢喝。

▲彰化大村自來水黃澄澄。（圖／民眾提供）

曾盛一表示，大村地區在6月初陸續有民眾反映家中水變黃，已知有2、30戶，有的是管線末端，已經做緊急處置，並針對福興、黃厝村等附近3村連署陳情水質變濁進行調查，公所也希望水公司能對用戶進行掌握，對水管末端除了進行加強排水作業，並在適當地點做管網連結，就不會有停滯水的作用產生。

▲彰化大村自來水黃澄澄。（圖／民眾提供）

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