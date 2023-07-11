分科測驗今下午看考場「禁進教室」　防疫規定、應試注意事項一次看

▲分科測驗明天登場，今天下午開放查看考場。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年分科測驗將在明（12日）起一連舉行兩天，今（11日）下午開放考生查看試場，大考中心表示，除建中外，其他考場都在今天下午2時至4時開放查看試場，因為消毒作業，故考生僅可在試場外查看座位，不能進入試場內，並提醒考生，今年開放家長陪考，而一般試場考生可自主配戴口罩，新冠肺炎篩檢陽性考生則在備用試場應考，且要全程配戴口罩。

分科測驗將在明、後（12、13日）登場，今年共有4萬2252人報名，比去年2萬9086人大增1萬3166人，增幅達45%，今天下午開放考生查看座位，大考中心表示，建國中學因為辦理國家考試，查看試場時間為下午4時至6時，其他考場維持在今天下午2時至4時，由於各考場學校在今天進行全面清潔消毒，故考生或家長僅可從試場外查看考生座位，不能進入試場內。

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另配合衛福部疾管署從5月1日起將新冠肺炎從法定傳染病第5類降為第4類，大考中心也調整分科測驗防疫措施，大考中心表示，除一般試場，將另設3類備用試場，第1類備用試場提供發燒、呼吸道症狀、流感或考前罹患傳染性疾病（如水痘等）的考生使用；第2類備用試場提供新冠肺炎篩檢陽性考生使用；第3類備用試場提供因試場冷氣故障、突發傷病考生使用。

大考中心也提醒，第1、第2類備用試場應試考生，則要全程配戴口罩外，其餘考生可自主配戴口罩，而在第1、第2類備用試場內考生，則請在備用試場內休息、溫書及用餐。

大考中心指出，明後兩天應考，請考生務必記得攜帶國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照等有效證件正本，若未攜帶規定有效證件正本，經監試人員查核並確認係考生本人無誤者，仍會准予應試，但若未依簡章規定，在當節考試結束鈴聲響畢前將應試有效證件正本送達試場或考（分）區試務辦公室，會依違規處理辦法扣減該節成績。