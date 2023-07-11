分科測驗明登場　教長仿農民曆製作圖卡「祝福考生大吉」

▲分科測驗明天登場，今天下午開放查看考場。（圖／新北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年分科測驗明（12日）起一連兩天在全國同步登場，今（11日）下午開放考生查看試場，教育部長潘文忠也在臉書上仿照「農民曆」方式PO文，除了祝福考生考試大吉，要留意自己的個人飲食與有充足的睡眠外，也提醒考生要記得攜帶有效證件正本，同時記得行動電話關機、勿將穿戴式裝置帶入考場內。

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▲分科測驗明天登場，教長潘文忠仿照農民曆形式，製作圖卡「祝福考生大吉」。（圖／摘自潘文忠臉書）

分科測驗將在明、後（12、13日）登場，今年共有4萬2252人報名，比去年2萬9086人大增1萬3166人，增幅達45%，今天下午2時至4時開放考生查看考場，但大考中心提醒，由於各考場學校在今天進行全面清潔消毒，故考生或家長僅可從試場外查看考生座位，不能進入試場內。

面對即將登場的分科測驗，教育部長潘文忠也在臉書上PO文，並仿照「農民曆」的方式，製作一張圖考，祝賀考生考試大吉，並以「分科測驗平常心、考前準備要小心、切勿攜帶違禁品、考完放鬆候佳音」籤文，提醒考生注意事項。

該圖卡還有「應試宜注意事項」，包括要記得攜帶有效證件正本，黑色2B軟心鉛筆等，還有「應試忌事項」，包括不要攜帶行動電話、穿戴式裝置等。

潘文忠也提醒並叮嚀考生，務必留意自己的個人飲食，多多攝取清淡爽口的食物；也需要有充足的睡眠，保持最佳精神狀態。