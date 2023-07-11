南投14公共圖書館串聯FUN一夏　親子共讀學習還可抽好禮

▲「FUN一夏」南投閱讀嘉年華串聯活動於暑期登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為配合學生放暑假，南投縣文化局圖書館串連全縣13間公共圖書館，舉辦「2023FUN一夏」─南投閱讀嘉年華串聯活動，局長林榮森邀請民眾利用暑假親子共讀，悠游在全縣公共圖書館家族館豐富多元的書海館藏中，讓暑假充滿知性與歡樂。

活動開幕式於1日舉行，由弓鞋國小國樂團開場表演拉開序幕，讓各圖書館館長等與會人員在書香樂音中感受輕快活潑氛圍，再由林榮森邀請來賓共同宣布活動正式啟動；現場也有新聞及行政處-「交安小學堂」、環保局-「空氣污染OUT!」、社會及勞動處-「身障權利一把罩」、「有『愛』無『礙』零距離」及家庭教育中心-「家庭教育諮詢專線412-8185」等單位，共同設置安排「悠遊圖書館•闖關兌好禮」活動攤位，吸引不少民眾前往闖關。

林榮森表示，今年暑假以館際合作方式結合，包括文化局圖書館及13鄉鎮市立圖書館一起辦理閱讀嘉年華串聯活動，內容相當豐富多元：「南投閱讀嘉年華閱讀抽抽樂」、「FUN一夏歡樂影展」、「openbook好書獎主題書展」、「分齡分眾閱讀講座推廣」，以及英文、閩南語、客語、原民語等多種語言講故事活動、多樣親子閱讀研習活動等。

系列活動自即日起至8月31日止，文化局指出，期間還有「閱讀抽抽樂」活動，凡於14所公共圖書館完成指定條件，即可在各館服務台領取抽獎券1張，活動結束後由各館各自抽出30位讀者，贈送精美小禮物（小熊密封大湯杯）；詳情可參閱活動DM，或上「南投縣政府文化局」官網及圖書館FB粉絲頁查詢。