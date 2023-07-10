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沒3C時代「暑假怎麼過？」掀回憶殺　網讚充實：比現在好玩

▲▼8/31全台高中小學開學。開學第一天師大附中校方一早就在學校入口對入校學生進行體溫量測，學生進入班級後以漂白水擦拭桌椅窗台置物櫃，落實新冠肺炎防疫工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲爆料公社發起討論，「以前沒3C的暑假怎麼度過？」（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

科技一直在進步，不少人偶爾會懷念3C還不流行的時候，「爆料公社」在粉專發起話題，「以前沒3C的暑假怎麼度過？」就有網友回想小時候，有的總是往外跑，也有的參加夏令營，發現當時的生活雖然沒有3C產品當道，但天天都過得很充實，貼文引發熱議。

「爆料公社」在粉專發起討論，「以前沒3C的暑假怎麼度過？」話題瞬間引來曾經的野孩子，「跟同學出去到處跑」、「騎腳踏車繞村莊好幾圈」、「海邊游泳、釣魚；山上烤地瓜烤雞蛋」、「串門子～集合小夥伴四處調皮搗蛋」、「騎腳踏車，去裝牛角、火箭炮，跟同學四處跑。」

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還有不少人暑假也在上課，「參加夏令營」、「補習班／暑期輔導」、「游泳班、鋼琴班、美術班、作文班、圍棋班」、「往戶外跑喔，自己報名參加活動，暑假很忙的。」還有網友笑說，「做什麼都好就是不做暑假作業，堅持撐到開學前一天」、「不管怎麼過，都會搞到最後一直都在趕暑假作業。」

話題也許多人紛紛感嘆，「以前每一個暑假都充滿回憶，每天都很放鬆，很享受整個夏天的人事物」、「沒3C的暑假才是真的好玩」、「那時候在外面騎單車一整天也沒中暑」、「以前的夏天沒有那麼熱，差不多下午2-3點就去打籃球了」、「有更多的時間留給自己體驗大自然跟生活，現在手機一滑就是一天」、「以前的暑假真的比現在還要好玩……上山下海。」

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