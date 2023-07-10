沒3C時代「暑假怎麼過？」掀回憶殺　網讚充實：比現在好玩

▲爆料公社發起討論，「以前沒3C的暑假怎麼度過？」（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

科技一直在進步，不少人偶爾會懷念3C還不流行的時候，「爆料公社」在粉專發起話題，「以前沒3C的暑假怎麼度過？」就有網友回想小時候，有的總是往外跑，也有的參加夏令營，發現當時的生活雖然沒有3C產品當道，但天天都過得很充實，貼文引發熱議。

「爆料公社」在粉專發起討論，「以前沒3C的暑假怎麼度過？」話題瞬間引來曾經的野孩子，「跟同學出去到處跑」、「騎腳踏車繞村莊好幾圈」、「海邊游泳、釣魚；山上烤地瓜烤雞蛋」、「串門子～集合小夥伴四處調皮搗蛋」、「騎腳踏車，去裝牛角、火箭炮，跟同學四處跑。」

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還有不少人暑假也在上課，「參加夏令營」、「補習班／暑期輔導」、「游泳班、鋼琴班、美術班、作文班、圍棋班」、「往戶外跑喔，自己報名參加活動，暑假很忙的。」還有網友笑說，「做什麼都好就是不做暑假作業，堅持撐到開學前一天」、「不管怎麼過，都會搞到最後一直都在趕暑假作業。」

話題也許多人紛紛感嘆，「以前每一個暑假都充滿回憶，每天都很放鬆，很享受整個夏天的人事物」、「沒3C的暑假才是真的好玩」、「那時候在外面騎單車一整天也沒中暑」、「以前的夏天沒有那麼熱，差不多下午2-3點就去打籃球了」、「有更多的時間留給自己體驗大自然跟生活，現在手機一滑就是一天」、「以前的暑假真的比現在還要好玩……上山下海。」