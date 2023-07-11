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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨：放寬殺警犯調外役監門檻國民黨修的　別混淆視聽

▲▼發言人林楚茵、張志豪、卓冠廷召開記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人林楚茵。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

夜店殺警案重罪犯易寶宏移外役監執行，引發社會關注《外役監條例》修法進度，針對國民黨團、民眾黨團11日接連舉行記者會，批評民進黨拖延修法，民進黨發言人林楚茵反批，任何制度的補漏與改革，都應該充分溝通、理性討論，而不應淪於政治操作，2014年國民黨執政時放寬殺警犯獲調外役監的門檻，不要企圖混淆視聽。

林楚茵今天表示，針對殺警犯可以獲調外役監，當初放寬條件的是誰？就是2014年國民黨多數主導的法律修正案，將外役監遴選門檻從累進處遇原來的二級降到三級，甚至對於長刑期的人也缺乏限制，以2022年最受爭議的案件中，因外役監的林信吾返家探視逾期未歸犯下殺警案，且當初林因犯加重強盜、竊盜遭判處8年4月，2020年入監服刑，而因為國民黨當初的修法放寛，讓林信吾等受刑人得以申請外役監遴選並通過，所以請國民黨先搞清楚修法過程，不要企圖混淆視聽，胡說八道的惡意指控。

林楚茵諷刺說，彰化曾發生震驚全國的殺警案，當時蕭景田是鄉代會主席，他過去1984年就因涉入殺警案、因運送屍體罪被判刑入獄，「你們（國民黨）可以一邊大聲高呼司法正義，又可以在各種公開場合與殺警重犯蕭景田合照，請問國民黨總統參選人侯友宜，對於你的警察弟兄，不曾聽你對蕭景田有何看法？還有鴻海創辦人郭台銘先生，當你手拉著殺警案蕭景田時，怎麼還好意思說『我爸爸是警察，因為殺警犯服外役監，我很憤怒』，那請問郭先生拉著蕭景田中常委的手，就不憤怒？一邊高談司法改革，一邊緊握殺警犯蕭景田的手，到底誰在外役監修法打假球？」

林楚茵進一步說明，針對《外役監條例》的修法，民進黨團總召柯建銘已清楚表達，預計在下會期可完成修法，相信後續法務部會與立院黨團積極協調，加速完成修法；同時，民進黨也重申修法主張和立場，即針對重大暴力犯罪、高逃亡犯罪如最輕本刑10年以上及假釋中再犯罪，都不得申請外役監遴選。

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