柯文哲若當選「不排除由民進黨組閣」　網辦民調3千多人喊拒投

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲主要政見即為籌組「聯合政府」，近日受訪進一步指出，若他當選，行政院長將由國會最大黨推薦，因此若是民進黨為最大黨，也不排除由民進黨組閣。對此，認同兩岸一家親的Youtube頻道「庶民錦鯉」舉辦網路投票，如果真會發生上述狀況，4000多人中，有83%將拒投柯文哲。

「庶民錦鯉」以「柯文哲親口說，2024如果他當選總統，立法院第一大黨是民進黨，就會請民進黨擔任行政院長！你怎麼看？」發起網路投票，截至11日11點30分止，共4299人投票，有83%選擇「堅決不投柯文哲」，另17%「務實的做法，可以考慮投給柯文哲」。

柯文哲9日晚間出席在大直典華舉辦的「董事長開講粉絲見面會」，有網友詢問聯合政府等問題，柯文哲表示，下一屆立法院一定是三黨不過半機率很高，民眾黨再怎麼厲害，也不會超過10幾席，所以行政院長應該由國會最大的黨推薦，確保政局穩定。

主持人吳子嘉追問，下一屆政府當中，民眾黨一定是關鍵少數，是否代表柯文哲不排除跟藍綠兩黨合作？柯文哲直言，「對，一定是這樣。」為了確保政局的穩定，一定要這樣，「不然還是會倒閣，這很麻煩。」