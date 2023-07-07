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社會 社會焦點 保障人權

求職險被送KK園區活摘器官　手遊老闆判8年「湊嘸10萬」回籠裡

記者黃宥寧／台北報導

22歲手遊公司陳盈齊等10人，為賺錢竟聯手誆騙2名國人赴柬埔寨打工，實則將人帶到緬甸KK園區活摘器官，所幸被害人支付100萬泰達幣脫身返台。士林地院6日宣判，依意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪，判首腦陳盈齊8年，其餘9人各判2年半至7年半不等徒刑。法官也認無羈押必要，裁定5至10萬交保，10人當場眉開眼笑，但有3人覓保無著，被還押看守所。

士林地院認，10人正值青壯年，均為20至22歲不等，不思以正當工作維生，為獲取高額利益，竟詐騙被害人到國外摘取器官，導致被害人處於惶恐、無助之境，惡性重大，因此6日依意圖營利以詐術摘取他人器官未遂等罪，判處陳盈齊8年徒刑、否認犯行的張秉暐7年6月、竇一浚5年、袁家翔3年6月、胡重慶4年2月、楊振楷4年、簡浩軒4年2月、楊舒婷4年、蘇子晅2年6月、卓男2年6月。可上訴。

法官認無羈押必要，陳、張各10萬元交保、竇8萬元交保，其餘人5萬元交保，10人喜悅的心全寫在臉上；但竇男、首腦陳盈齊、張秉暐因覓保無著還押看守所。

全案因，陳盈齊經胡姓男子介紹，得知簡姓男子有管道可摘取器官營利，於是3人共謀營利，去年6月向一名精通英語的求職女子謊稱可出國擔任高薪秘書兼翻譯，隨後安排健康檢查，再將資料交給同夥與泰國器官買家「驗貨」，最後談妥170萬元酬金。

受害女子去年6月18日從桃園國際機場搭機前往泰國，不料之後被輾轉送往緬甸KK園區，才驚覺自己被賣了，趕緊偷偷上網向駐緬甸台北經濟文化辦事處求救，並由辦事處緊急通知女子母親。最後，母親不得不聯繫集團同夥，支付新台幣約100萬元的泰達幣，才讓女兒平安歸國。

集團將女子送出境後，未獲得販售器官的170萬元酬金，因此又盯上另一名男子，謊稱「到泰國協助領拳賽獎金」為由，還允諾返台後可到手遊公司上班，以此誘騙男子在去年8月前往泰國。

不過，男子抵達泰國後，從Google地圖發現車輛沒往旅館開，而是往反方向開去，他驚覺不對勁，趁著中途下車機會逃跑，最後自行搭機返台，幸運脫險。

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