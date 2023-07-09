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台灣茶鄉蒙塵！越南茶混充台高山茶撈140萬　黑心夫婦遭起訴

▲歐姓夫婦以越南境外茶充當台灣高山茶販售，南投地檢署偵辦後提起公訴。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲歐姓夫婦以越南境外茶充當台灣高山茶販售，南投地檢署偵辦後提起公訴。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

歐姓夫婦及羅姓民眾等人以越南茶葉混充「華崗高冷茶」、「大禹嶺高冷茶」、「天池高冷茶」、「福壽梨山茶」、「龍鳳峽高山茶」、「杉林溪」、「阿里山」、「玉山高山茶」等台茶對外販售，在9個月間非法獲利140多萬元；南投檢警組成專案小組偵辦破獲，日前依詐欺等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，歐男、許女夫妻檔分別為名間鄉2間茶業公司負責人，羅男則受僱於歐男；歐男自110年9月間至111年5月31日遭查獲止，向不知情之陳姓茶商購入產地為越南之境外茶葉後，再由羅男將該境外茶葉置入外包裝標註為「華崗高冷茶」、「大禹嶺茶」、「大禹嶺高冷茶」、「大禹嶺」、「天池」、「天池高冷茶」、「福壽梨山」、「福壽梨山茶」、「龍鳳峽高山茶」、「杉林溪」、「阿里山」、「玉山高山茶」、「梨山茶」等台灣產地之真空袋內，最後由歐姓夫婦分別透過臉書、蝦皮購物、LINE通訊軟體等網站通路，刊登販售台灣茶葉之廣告。

▲歐姓等民眾以越南境外茶充當台灣高山茶販售，南投地檢署偵辦後提起公訴。（圖／記者高堂堯翻攝）

起訴書說明，受害消費者向被告歐姓夫婦以每台斤1000元至1800元不等，購買茶葉並支付貨款，後由羅男負責將包裝後之茶葉出（寄）貨予消費者，3人之犯罪所得共計140萬4443元。

▲歐姓等民眾以越南境外茶充當台灣高山茶販售，南投地檢署偵辦後提起公訴。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投地檢署檢察官指揮縣警局刑警大隊，並與衛福部食品藥物管理署中區管理中心、縣府衛生局、財政部中區國稅局南投分局成立專案小組，共同偵辦本案，經專案小組於去年5月31日執行搜索，當場查扣台灣高山茶葉為外包裝之華崗茶葉、天池茶葉、福壽梨山茶葉、杉林溪茶葉、阿里山茶葉、玉山茶葉等共計974台斤，並將上開6種包裝茶葉各採樣送農委會茶業改良場，以「茶葉中多重元素檢驗方法」檢驗後，判別結果為「境外茶」。

檢方表示，歐姓夫婦等3人涉犯《刑法》第 255 條第2項之販賣虛偽標記之商品罪、同法第339條之4第1項、第3項之3人以上共同以網際網路犯詐欺取財罪、《食品安全衛生管理法》第49條第1項有同法第 15 條第 1 項第 7 款之販賣攙偽食品等罪嫌，經偵查終結，將3人提起公訴。

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