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中醫藥界反服貿「不能隨便喝毒酒」　憂衝擊中西藥批發零售業

▲藥界代表至立法院陳情反對重啟服貿，中藥商代表 蕭宏誌、中醫代表陳博淵等人出席。（圖／記者林敬旻攝）

▲中醫藥界代表至立法院陳情反對重啟服貿。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

重啟服貿議題成為選戰焦點，暨上周有美容美髮業者前往立法院陳情，表達反對重啟服貿的訴求後，10餘名中醫師、中藥商、西藥商代表11日上午也赴立院陳情，高呼「服貿通過，生活難過」口號，擔憂若通過服貿，中西藥批發零售業將受到嚴重衝擊。中華民國中醫師公會全國聯合會秘書長陳博淵更諷刺說，天氣這麼熱，不能隨便拿「毒酒」、「瀉藥」來喝。

多名中醫師、中藥商、西藥商代表今天上午在民進黨台北市黨部主委張茂楠陪同下，前往立法院陳情，並將陳情書交付民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄、民進黨立委江永昌。

▲藥界代表至立法院陳情反對重啟服貿，立委莊瑞雄代表民進黨接受陳情書。（圖／記者林敬旻攝）

中藥商代表蕭宏誌直指，台灣的中藥產業已經萎縮的相當嚴重，一但開放服貿，擁有生產優勢和資源的中國大陸業者，將嚴重壓縮到台灣的市場，因此中藥商、西藥商均反對重啟服貿談判。

陳博淵談及，天氣這麼熱，不能隨便拿「毒酒」、「瀉藥」來喝，希望國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲，以及國民黨團、民眾黨團可以了解業界的擔憂。

江永昌則表達憂心稱，台灣沒有中藥藥品的源頭，倘若開放服貿，中國業者恐將憑藉批發市場的優勢，阻斷台灣業者的通路，最終溫水煮青蛙，一但「滲透」到零售業，將會對基層的中藥商產生非常大的衝擊。

此外，陳情書內容亦指，台灣藥廠研發、批發、零售本來擁有品質精良的優勢，為台灣民眾提供許多吃健康、醫病的用途，如果服貿再次開放，使用者恐將只能選擇低價劣質品，甚至是貼標MIT的假冒品，屆時台灣藥品聲譽直直落，消費者投訴無門。

除此之外，陳情書表示，若開放中國大陸中醫醫院、老人安養機構來台設立機構，將磁吸人才、技術，更犧牲照顧品質，且中醫師的工作機會也將受影響，更嚴重的，其可能藉由經營脅迫等方式，竊取仿製重要研發成果，汲取台灣醫療和管理服務等核心技術，並接觸利誘優秀醫師赴中行醫，收買人心。

▲藥界代表至立法院陳情反對重啟服貿。（圖／記者林敬旻攝）

▲藥界代表至立法院陳情反對重啟服貿。（圖／記者林敬旻攝）

▲藥界代表至立法院陳情反對重啟服貿，中藥商代表 蕭宏誌發言。（圖／記者林敬旻攝）

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