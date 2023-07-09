幕後／殺人罪為何可轉外役監？　解密29年前關鍵修法

▲易寶宏目前服外役監，引發社會輿論熱議。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

資深藝人易淑寬的兒子易寶宏2014年捲入夜店殺警案，被判9年有期徒刑，但近期遭爆改調外役監服刑，引發輿論炸鍋。根據立法院公報紀錄，《外役監條例》60多年前制定時，遴選條件曾排除犯「殺人罪」者，但在1994年修正時，考量可透過遴選機制，排除惡性重大的受刑人，最終刪除了「殺人罪不得移調外役監」的規定。

《外役監條例》自1962年制定後，總共經歷7次修正。針對外界最關注的外役監遴選條件，最初立法時即明定，「因犯內亂、外患、殺人或強盜之罪，或係累犯，或附有強制工作處分者」不適用遴選條件，隨後幾次修正，也有保留排除殺人罪的規定。

不過，1994年該法第四度修正時調整遴選條件規定的敘述方式，以列點規定「受刑人不得遴選的情形」，當時雖排除曾犯脫逃罪、施用毒品或鴉片、累犯、因犯罪而撤銷假釋、有強制工作或感訓處分待執行者，卻沒有延續修法前排除曾犯《刑法》第271、272條殺人罪者的限制。

根據立法院公報紀錄，審查修法草案過程中，確實有立委提出憂慮詢問，犯殺人罪或者是預備犯、未遂犯，是否都不符合遴選標準？時任法務部長的前總統馬英九說明，可以透過遴選篩選，將惡性重大者排除在外；馬強調，《外役監條例》是一種鼓勵，用意是給予受刑人更多保障，希望隔離式監獄僅用於惡性重大的受刑人，但是並非所有合於條件者，都可以移調至外役監。

▲29年前修法過程中，時任立委姚嘉文關切遴選標準。（圖／翻攝自立法院法律系統）

▲1994年《外役監條例》修法前的規定。（圖／翻攝自立法院法律系統）

▲1994年《外役監條例》修法後的規定。（圖／翻攝自立法院法律系統）

此外，最近10年間，立法院曾兩度修正《外役監條例》。2014年，為解決國內各監所嚴重超收問題，立法院三讀修正《外役監條例》，將遴選條件從刑期未滿5年放寬為7年，不得遴選條件除了曾犯脫逃罪、犯《毒品危害防制條例》之罪等先前就有限制的項目，還新增限制性侵害犯罪者、犯家庭暴力罪者進入外役監的規定。

直至2020年，立法院再度修正《外役監條例》，修正原本「累犯」不得遴選的規定，加入但書「已執行完畢之前案均為受6月以下有期徒刑之宣告者，不在此限」，讓過去曾犯輕微量刑的累犯可被遴選進入外役監，使更多受刑人及早適應社會生活，不過，此次修法也遭外界質疑，是否是為高雄農田水利會前會長李清福「開後門」。

2022年8月，台南市發生明德外役監逃犯林信吾在竊車後，殘忍殺害2名警員的重大刑案，引發社會譁然，同年9月底《外役監條例》行政院版修正草案交付立法院司法及法制委員會審查，12月中旬召開公聽會，並於月底完成詢答、宣讀等程序，但因朝野立委提案多達23個（現已增加為25個版本），當時擔任召委的民進黨立委陳歐珀裁示，要求法務部整合意見，儘速提出符合社會期待且明確的修法內容。

綜覽本屆國會行政院版與各黨立委所提草案，多數立委均贊同提高遴選門檻，例如院版草案排除：故意犯罪致死、10年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪，以及犯《組織犯罪防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《兒童及少年性剝削防制條例》、《性侵害犯罪防治法》、《家庭暴力防治法》、《毒品危害防制條例》、《人口販運防制法》等特定犯罪。

此外，國民黨立委洪孟楷、廖婉汝還主張排除犯《貪污治罪條例》之罪者，國民黨團、時代力量黨團更進一步主張排除「重大經濟犯罪」，民進黨立委莊瑞雄主張排除「累犯達3次以上者」，民進黨立委湯蕙禎主張排除「犯洩露國家核心關鍵技術之營業秘密罪者」。