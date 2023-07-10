快訊／柯建銘：《外役監條例》非限期立法　最慢下會期三讀

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

夜店殺警案重罪犯易寶宏移外役監執行，引發社會關注《外役監條例》修法進度。對於是否將在臨時會討論該案，民進黨立法院黨團總召柯建銘10日受訪說明，期盼朝野協商理性討論，各黨不必推諉、政治操作，這個沒有「限期立法」的問題，最慢會在下會期三讀修正通過。

總統府發言人林聿禪今天表示，總統蔡英文與行政院陳建仁院長進行商討，認為行政院修法版本已在去年送交立法院審議，雖然審議過程意見多元分歧，但由於近期社會各界對此修法有所關注，應可在此次立法院臨時會持續聚焦討論。

對此，柯建銘今天晚間受訪說，司法及法制委員會分別在2022年10月6日、12月29日召開審查會議，第一次有10個版本，第二次有23個版本（現已增加為25個），當時包括民進黨、國民黨、時代力量立委對於進入外役監的積極資格、消極資格都有不同意見，希望跟法務部、矯正署再來討論一下，因此最終沒有進入逐條討論，且後來法務部也沒有再來溝通。

柯建銘並為上會期擔任司法及法制委員會召委的立委劉建國緩頰說，上會期立法院總共通過136個法案，其中司法及法制委員會就佔了76個，再加上16個法律廢止案，總共處理高達92個議案，是8個常設委員會之最，劉積極排審組織改造、洗錢防制相關法案，一個接著一個，因此沒有時間處理《外役監條例》修法。

柯建銘表示，立法院最快將於7月17日召開為期兩周的臨時會，處理「性平三法」、「台美21世紀貿易倡議」改審查案；至於是否納入《外役監條例》修法，他認為，這部分要朝野協商，各黨不必推諉，應理性面對，回應社會期待。他說，這個沒有「限期立法」的問題，最慢會在下會期三讀修正通過。