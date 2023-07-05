高嘉瑜影射李彥秀阿姨掀戰　他分析：以挑撥藍營開打「真的急了」

▲高嘉瑜、李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝自臉彥秀臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台北市第二選區（南港、內湖）立委選戰開打，民進黨立委高嘉瑜日前PO出與先前角逐國民黨該區市議員失利的張煥霖合照，寫道「被國民黨阿姨犧牲的年輕人」，被外界視為在影射國民黨對手、市議員李彥秀，引發討論。對此，國民黨青年部前主任陳冠安5日則在臉書分析，以挑撥藍營作為港湖立委開打的進攻起手式，高嘉瑜選情真的急了。

陳冠安表示，看到高嘉瑜拿著一張合照，用去年國民黨初選的事情來酸李彥秀是阿姨，企圖挑撥藍營失和的低級操作，著實有些意外。他提到，不過很有意思的是，高嘉瑜選擇以挑撥藍營失和作為港湖立委開打的進攻起手式，是不是正是因為意識到自己深陷於與泛綠支持者失和的緣故，「自己與泛綠選民鬧心，就想抹黑李彥秀也與藍營失和？」

陳冠安指出，從大數據來看，高嘉瑜確實應該焦慮。因為在過去3個月裡，臉書社群對關鍵字「高嘉瑜」最關聯的討論辭彙竟不是高嘉瑜，反而是台灣基進港湖立委參選人「吳欣岱」，也就是臉書社群使用者討論「高嘉瑜」時，最可能和吳欣岱一併討論。

陳冠安分析，高嘉瑜雖然擁有高知名度與網路聲量，在立委級裡屬於前段班中的前段班，但在過去3個月裡，吳欣岱的聲量竟然達到高的7成左右，可見吳欣岱挑戰高嘉瑜在網路社群確實擁有相當高的話題性和熱度，因此，從吳欣岱高聲量對高嘉瑜的威脅來看，也就不意外，為何高嘉瑜會突然出招想製造藍營失和。

不過，陳冠安表示，很遺憾的是，第一個跳出來打臉高嘉瑜的，正是與李彥秀競逐過初選的台北市議員游淑慧，「藍營失和，只存在高委員對自身處境的心理投射之中。」他分析，追根究柢，吳欣岱之所以能獲得泛綠支持者認同，就在於「挺賴打柯」的路線，和高嘉瑜「挺賴不打柯」形成選票差異對比，而高嘉瑜的選情問題很清楚，打柯，吳欣岱票源自然萎縮，但她選擇的解方卻不是打柯，反而是想製造藍營失和。

「逃避是沒用的」，陳冠安指出，因為當民眾黨總統參選人柯文哲排第三時，民進黨或許還會對綠營小雞不打柯閉一隻眼，但當民進黨總統參選人賴清德直面柯文哲聲勢爆漲的威脅時，「打柯、不打柯，高嘉瑜的抉擇，將會是所有民進黨立委參選人的風向球。」