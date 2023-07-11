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大陸 大陸焦點 特派現場

恐怖亂流像坐大怒神…空姐「甩到天花板」撞碎指示燈！旅客視角曝

▲▼上海飛北京CA1524航班遇嚴重顛簸。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲上海飛北京CA1524航班遇恐怖亂流，像坐大怒神。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸多名網友10日在社交平台爆料稱，上海飛往北京的CA1524航班，在空中遭遇了嚴重顛簸。其中，科普博主邢立達稱，自己也是乘坐該航班飛機時遇到顛簸，「空姐和乘客被甩到了頂面。」

據《紅星新聞》報導，邢立達表示，顛簸結束後，乘客都坐在座椅上，飛機最終晚點時間不長，抵達原定目的地北京，受傷乘客及空乘人員暫時留在機艙內，其他人正常離開機場。

據邢立達回憶，飛機上人數較多，不過並未滿座，事發時自己繫著安全帶坐在座位上觀看電影，並未受傷。他提到總共發生了兩次顛簸，在離原定抵達時間約半小時前。

▲▼上海飛北京CA1524航班遇嚴重顛簸。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲傷者撞破了機頂並撞碎了安全指示燈。 （圖／翻攝自紅星新聞）

他回憶，飛機第一次顛簸一兩秒，不少乘客離座上廁所，空乘人員通知大家坐好、扣緊安全帶，數秒後發生第二次顛簸，他感覺比較嚴重，顛簸持續幾秒時間。

邢立達表示，第二次顛簸發生時，一名乘客蹲在地上，一名空姐用手抱著乘客，而後兩人均被「甩往上方，撞破了機頂並撞碎了安全指示燈。」顛簸結束後，空乘人員詢問飛機上是否有醫護人員，一名女護士乘客幫助2名傷者止血。邢立達稱，自己所見到的傷者只有這2人，「第一次顛簸時的提醒很重要，防止了更糟糕的情況。」

多個平台顯示，有多名網友描述了乘坐CA1524航班遇到顛簸的情況。目前，邢立達尚未得知顛簸原因。

中國國際航空公司工作人員回覆稱，目前不方便答覆。從「飛常準」查詢可知，CA1524航班從上海飛往北京，計劃起飛時間為7月10日14點45分，抵達時間為16點55分；實際起飛時間為15點24分，抵達時間為17點18分。

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