航班延誤18小時「剩他在等」爽享1人包機　機組服務比頭等艙還尊榮

▲航班延誤18小時「剩他在等」，意外獨享整架飛機，享受機組人員VIP級服務。（圖／翻攝自tiktok）

記者趙蔡州／綜合報導

美國一名男子斯金格（Phil Stringer）25日上午預定乘坐美國航空（American Airlines）前往北卡羅萊納州，沒想到當天因為暴風雨影響，導致他的航班延誤18小時，當他好不容易搭上飛機時，其他乘客都已取消了班機，他因此成為機上唯一的乘客，意外享受到所有機組人員為他1人服務的VIP級待遇。

根據美國CNN報導，斯金格表示，他預定了25日上午6點半的美國航空（American Airlines）航班，準備從奧克拉荷馬州飛往北卡羅萊納州，沒想到25日卻發生強烈暴風雨，導致美國整個周末有超過9000架航班被取消或延誤，而他的航班起飛時間也因此延誤了7次。

▲斯金格發現，最終只有自己登機，其他人都放棄了。（圖／翻攝自tiktok）

斯金格說，由於航班不斷延誤，其他乘客不是重新預訂航班，就是放棄旅行，而他選擇持續等待，直到18小時之後（26日0點），飛機終於被允許起飛時，他發現自己成為這架飛機唯一的乘客，於是他決定拿出手機錄影，拍下整個旅行的過程。

斯金格說，「我是飛機上唯一的乘客，整個機組人員卻必須到齊，他們根本不想飛」、「我把他們從酒店裡拉了出來，只為了來飛這一趟只有1位乘客的航班」、「我感到非常的抱歉，他們原本都在飯店好好休息，準備去睡覺，我心想『天哪，就因為我1個人，他們必須來這裡』」。

▲整個航班機組人員只為了斯金格1人進行服務。（圖／翻攝自tiktok）

事實上，斯金格與機組人員相處非常愉快，機組人員的表現也十分敬業，他拍攝的影片可以看見，當他詢問地勤人員，必須為這趟航班搬運多少行李時，地勤人員笑著比出1的手勢，下一幕則能看見空姐幽默的對他示範救生衣的用法，眾人也在機艙內開心地大合照。

飛機26日凌晨3點35分抵達目的地後，斯金格直呼度過了一段愉快的時光，離開前也與機組人員交換了聯絡方式，同時也將旅程中拍下的影片分享到TikTok上，意外引發網友熱烈討論，有人說「現場應該很尷尬，但是這種情況真的很有趣」、「這個服務等級，比頭等艙還尊榮」、「立刻變成私人飛機了」。