不用再等機場候補！　台金航線7月「運能加15%」疏運

▲因應暑期旅遊旺季，民航局應立委要求，7月起台金航線增加15％座位數。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

自全球逐步解封之後，不論國內外旅遊均出現大量旅客人潮，而面臨即將到來的暑期旅遊旺季，台金航線早已出現班班客滿，旅客在機場等待候補的情況不斷上演。對此，民航局已和航空公司協調，自7月份起台金航線的運能將比6月份的座位增加約15%，尤以高金往返航班確保每天至少有一航次加大機型，以維持人民交通行的便利。

為因應暑期旅遊旺季，民航局表示已和兩家航空業者協調溝通，自7月份起，台金航線的運能將比6月份的座位增加約15%，另外，立榮航空也自7月起，每天有一航班以加大機型來作疏運。

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立委陳玉珍表示，感謝民航局協助解決鄉親及觀光旅客的心聲，她研判增加15％的運能恐仍無法滿足7、8兩個月旅遊旺季所需要的機位，但是她也瞭解到航空公司有其營運的考量。因此，她請民航局持續關切班機座位的情況，適時作滾動檢討，不要讓旅客因訂不到機位而對金門觀光望之卻步，也不要讓鄉親苦苦在機場等候不到機位。

陳玉珍提到，從3月25日起開放小三通客運中轉，搭乘旅客擴大至國人及其陸配等可搭乘及中轉，小三通各航線航班數量也因應旅客需求進行增班。不論是疫情解封後的觀光人潮，以及透過小三通中轉的旅客，都會排擠到台金航線的機位。根據金門航空站的統計資料顯示，今年4月的來金旅客人次就已經達到17萬8095人次，是2年半以來的新高，5、6月的數據雖尚未公布，但肯定更高，顯示台金航線目前的航班數明顯無法滿足旅客交通往來的便利，因此，她才呼籲民航局應儘速找兩家航空業者協調，針對7月份即將來到的旅遊旺季，應提早佈局，提升運量，才不會發生旅客因候補不到位置滯留機場的情況。

陳玉珍也提醒鄉親，面對旅遊旺季的因應之道，就是提早訂位，往來小三通的旅客也應該多預留一點時間，避免因航班延誤而搭不到後續的班機。或者是多留一點時間看看買一些金門的特產品及伴手禮，帶回去給親友分享，也是不錯的選擇。