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退休教授拿「動態模糊照」參賽！入選全國攝影展　身分曝光爆自肥

安徽一名退休教授的「動態模糊」照片入選全國大展。（圖／翻攝自微博）

▲安徽一名退休教授的「動態模糊」照片入選全國大展。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

安徽省淮北市攝影家協會9日宣布其顧問作品，入選全國大展「運河中國」好消息，但該顧問的照片全是「動態模糊」，像極了忘記開防手震的照片，立刻引爆網友討論與評選不公正、自肥的質疑。

 安徽一名退休教授的「動態模糊」照片入選全國大展。（圖／翻攝自微博）

▲安徽一名退休教授的「動態模糊」照片入選全國大展。（圖／翻攝自微博）

據《南方都市報》報導，學術專長為歷史文化，曾在淮北師範大學任教並擔任該校校報主編，現任淮北市攝影家協會顧問的張秉政，踏入攝影界後獲得上海國郎靜山攝影金像獎、第17屆安徽攝影金獎、中國攝影教育最高獎紅燭獎，還曾提出攝影理論，但他最新入選的作品卻引發極大爭議。

安徽一名退休教授的「動態模糊」照片入選全國大展。（圖／翻攝自微博）

▲安徽一名退休教授的「動態模糊」照片入選全國大展。（圖／翻攝自微博）

張秉政的《運河魅影》，有6張入選由中國攝影出版社、中國京杭大運河博物館、大運河攝影發展聯盟、多個省市政府單位及攝影家協會合辦的「運河中國」，但細看他的照片，不只全都有怪異的動態模糊，構圖與光影也非常平庸，跟其他參賽者的作品有極大落差。

 安徽一名退休教授的「動態模糊」照片入選全國大展。（圖／翻攝自微博）

▲安徽一名退休教授的「動態模糊」照片入選全國大展。（圖／翻攝自微博）

對此，淮北市攝影家協會回應，協會只是轉發入選消息，且所有成員都是兼職、沒拿一毛工資，不存在「自肥」嫌疑。不過據展方資訊，該展入選數量共300幅，其中200件為邀請作品，每幅稿費人民幣500元（約新台幣2170元），評鑑入選作品100件，每幅稿費500元，因此張秉政可拿到人民幣3000元（約新台幣13,024元）稿費。

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