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不是@All！「LINE最討厭收到它」　全場抓狂：不回會暴怒

▲▼LINE。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO直呼，LINE最討厭收到長輩圖。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

LINE功能強大，是許多人聯絡的主要管道！一名網友抱怨，比起「@All」來說，他反而更討厭收到長輩圖。文章曝光後，引來一票網友回應，像是詐騙廣告、抖音各種廢片、訊息被收回、「在嗎」也令人很厭煩。而回歸長輩圖部分，有人怒轟，尤其「叫你分享轉傳會好運，或是標註不轉會倒楣」最讓人抓狂。

一名網友在臉書《爆廢公社》直言，被問到「LINE收到什麼訊息最討厭」，他一秒回答就是長輩圖。而長輩圖最常見內容，就是早安、午安、晚安、祝平安健康、勸世文或是節慶問候語等，讓不少人看了直呼抓狂，甚至想封鎖。對此，原PO好奇發問，大家最討厭收到怎樣的訊息？

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文章曝光後，引來網友抓狂分享，「群組主管一直在講垃圾話」、「標記全部人，然後只是為了對全公司百分之1的人公布一些鳥事情」、「嗯或喔」、「小紅書、抖音的各種廢片」、「拉入股價群組，被裡面一堆訊息聲吵醒」、「長輩圖！還有那種有強迫症的已讀魔人、不回就暴怒」、「長輩圖、@All、有空嗎、廣告訊息」、「三餐問候圖 ，超級討厭」、「附了連結的網址，卻被判定為有毒」、「傳完又收回」、「問了在嗎？然後消失一天」、「長輩圖，還叫你分享轉傳會有好運的」、「資料借放一下」、「片群結果傳一堆生活小常識」。

統整留言串的答案，多數人票選，最討厭就是收到長輩圖，其他包括@All、不關自己事情的公司消息、詐騙廣告、突然被收回訊息等。

然而有網友認為，老人傳長輩圖其實藏洋蔥，「我喜歡長輩圖，代表我的家人們都好好的」、「老人們只剩這問安圖連絡感情了，有錯嗎？我不會傳給沒讀沒回的」。過去就有人淚喊，「我爸過世後媽媽獨居，所以要求她每天傳早安晚安圖，表示她平安，還教了她很久」。

▼網友熱議。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

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