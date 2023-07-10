連記海產奪冠！客家小炒全國爭霸賽決賽出爐　海瑞摃丸拿到第4名

▲連記海產奪冠！客家小炒全國爭霸賽決賽出爐。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

由客家委員會推辦的「2023客家小炒全國爭霸賽」，經過北、中、南、東4區進行初賽評比，嚴選出來自各區初賽冠軍餐廳業者，7日於華視攝影棚舉行總決賽錄影，經過一番激烈競爭，擇選出本屆總決賽冠軍為「連記海產」、亞軍「御饌臻品」、季軍「甲仙仙香飲食店」及殿軍「海瑞摃丸」獲得。

此次客家小炒總決賽評審團由國際名廚江振誠、知名速食品牌台灣CEO Ronald Dekker、型男主廚邱寶郎、知名美食專欄作家蔡珠兒及美食節目主持人張亞莉共同評審，晉級的4家餐廳業者需料理1道融合自家在地食材風味的客家小炒及1道結合新世代飲食文化風味的時尚客家小炒。評審團表示，本次總決賽4強餐廳各有特色，冠軍連記海產充分掌握優勢，其創意客家小炒，菜色設計完美，鮮美干貝以精緻工藝打成薄片，製作容易清爽好吃，在店內販售沒有問題，獲得所有評審一致青睞，捲土重來更上層樓，將冠軍榮耀帶回花東客庄。

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