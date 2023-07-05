板橋才關1家！永和「人氣手搖飲店」七月中歇業　一票人感嘆

▲珍煮丹永和竹林店將於7月中結束營業。（圖／翻攝自臉書／我是永和人）

記者周亭瑋／綜合報導

繼位在板橋手搖飲一級戰區、中山路二段的「珍煮丹」5月底歇業，永和竹林店也宣布，將於7月中旬結束營業。消息一出，引起熱烈討論，不少在地人湧入留言，「還我珍煮母（丹）」、「好可惜」。

一名網友在臉書社團「我是永和人」PO出照片，只見珍煮丹永和竹林店貼出公告，表示「因租約到期，將於7月中旬結束營業，真心感謝各位支持與愛護，造成不便敬請見諒。」

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消息一出，原PO不禁感嘆，「好可惜～喜歡的飲料店要離開了，我家小孩的最愛。」而貼文也掀起熱議，許多網友紛紛回應，「店面真難做」、「還好還有大牧」、「像50嵐才是王道」、「這家真的不好」、「幾年前漲價後生意就有明顯的差距」、「天呀！我跟孩子最愛喝的說」、「租金+人力成本，原物料成本提高，電費提高，稅務成本，再來消費力道不高，所以開店面真的很難賺錢」。

▲珍煮丹板橋中山店5月底歇業。（圖／記者項瀚攝）

另外，不少在地人也感嘆，「竹林路的店租真的太難了」、「福和路上的飲料店都還好好的，但話說竹林路上的麥噹噹離開了，現在珍煮母（丹）也要收了」、「這樣永和沒有珍煮丹了」。

值得一提的是，板橋中山路二段「珍煮丹板橋中山店」5月底才歇業，理由是租約到期，經查該棟樓是被知名空調經銷商以8000萬元買下，不排除是新房東不續租，珍煮丹才撤出。