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爸帶小三移居巴拉圭　兒曝「最後見面1舉動」助攻媽休夫

記者黃翊婷／台北報導

人妻小美（化名）指控丈夫阿強（化名）外遇女員工，還帶著對方移居巴拉圭，夫妻倆斷絕聯繫，至今已分居長達40年，因此決定向法院訴請離婚；兩人的兒子也出庭證稱，父子最後一次見面是在他26、27歲時，父親擔心被留在台灣，所以乾脆約在機場碰面。台北地院法官審理後裁定准許小美的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

▲▼情侶,夫妻,機場,旅行。（圖／CFP）

▲小美指控丈夫外遇女員工，還帶著對方移居巴拉圭。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小美在判決書中主張，和阿強是在1976年間結婚，婚後育有兩名子女，沒想到丈夫居然和自家女員工發生婚外情，並在1981年12月間攜手出國，疑似前往位於南美洲的巴拉圭，而且出境之後就與她斷絕一切聯絡，也沒有給付過子女的扶養費，她只能帶著孩子們回娘家，獨力工作將孩子們養大，如今夫妻倆已經分居超過40年，婚姻有名無實，她也不想繼續維持了，因此決定向法院訴請離婚。

夫妻倆的兒子也出庭證稱，他現在45歲，最後一次與父親見面大約是在26、27歲左右，當時是父親先開口約見面，但因為怕被家人留在台灣，所以父子倆是在機場碰面，再往前推的話，大約就是5歲之前見過父親；據他了解，父親有外遇，而且帶著小三前往巴拉圭，出國之後沒有再與家人聯絡，都是透過大伯轉述在巴拉圭的生活狀況。

阿強經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。台北地院法官認為，阿強離家並與小美分居超過40年，足以認為他主觀上已無意繼續經營這段婚姻，客觀上夫妻倆也不可能復合，此案已構成難以維持婚姻之重大事由，最終裁定准許小美的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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