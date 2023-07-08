驚世前妻撂人爆打前夫！載到靈骨塔狂毆　打破頭渾身血再丟包醫院

▲▼前夫被押上車，載到三芝靈骨塔毒打 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

25歲黃女與李姓前夫7日凌晨3時許，相約在新北市新莊化成路內談判，黃女與前夫再談不攏，教唆3男將李男押上車到新北市三芝某靈骨塔爆打李男，李男媽媽見兒子未歸，察覺不對勁報警，警方獲報後，兵分多路從五股等地找到犯嫌，全案依殺人未遂、妨害自由移送新北地檢偵辦及函送士林地院少年法庭審理。

據了解，黃女與25歲李姓前夫去年離婚，兩人近日對照顧孩子意見不合，發生爭執，黃女找來20歲黃男、21歲曾男與20歲李男，一起去談判，過程中，黃女與李姓前夫吵架，3名壯漢就將李男強押上車，並分別駕駛3部自小客車，帶至三芝區北海福座靈骨塔毆打。

▲警方兵分多路帶回爆打李男的兇嫌 。（圖／記者戴上容翻攝）

此外，黃女還叫2名青少年，2少騎著機車到三芝圍毆李男，李男被打傷後，被送至淡水馬偕醫院就醫，經醫師初步檢視，李男頭部、四肢及背部有遭棍棒毆打外傷，意識清醒。李男的媽媽發現兒子徹夜未歸，便緊急報警，警方獲報後，立即成立專案小組，向新北地檢署聲請拘票獲准。

專案小組兵分多路，從淡水、五股、新莊等地找到犯嫌，逮捕黃、曾、李男和主嫌黃女，另通知16歲李少及黃少到案說明。全案依殺人未遂、妨害自由移送新北地檢偵辦及函送士林地院少年法庭審理。