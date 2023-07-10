索契暴雨淹水沖走汽車「90度直立」誇張影片曝光　撞成一團超慘

▲索契降下暴雨。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

不只日本與印度，俄羅斯西南部克拉斯諾達爾邊疆區（Krasnodar Krai）部分地區也降下暴雨，黑海港口城市索契（Sochi）更在短短一天降下2個月降雨量，釀成災情。依據畫面，災區建築物被水淹沒，多輛汽車被水流沖走撞成一團。

綜合每日郵報、Storyful等報導，克拉斯諾達爾邊疆區部分地區出現淹水災情，民眾在當地10日凌晨撤離。位在索契西北部一個多小時車程的村落米爾尼（Mirnyy）約有150棟建築物被淹，索契救援隊趕抵現場展開救援行動。

馬采斯塔河（Matsesta River）潰堤後，隨著湍急黃濁泥水流出，災區多輛汽車被沖走，撞成一團。暴雨警報將持續至10日結束為止。

報導指出，索契8日晚間的Khostinsky區降下大雨之後，多輛汽車毀損，全都堆在街道上。俄羅斯應急部表示，暴雨過後引發的山洪沖毀多輛汽車以及房屋，沒有人員傷亡。

Back to Sochi, Russia

The flood is still going on

Two guys try to save a car pic.twitter.com/iTnLojqKps — LX (@LXSummer1) July 9, 2023

▼ 俄羅斯索契7月8日降下大雨，隔日民眾查看，只見汽車撞成一團堆在街上。（圖／CFP）