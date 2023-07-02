午後大雷雨狂炸！桃園提前進行防汛　排除道路積淹水奏效

▲午後大雷雨狂炸，桃園提前防汛排除積淹水。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市2日下午出現強降雨，中央氣象局於15時19分左右針對桃園市發布大雷雨即時告警，持續至16時15分，經濟部水利署也同時對桃園發布淹水警戒，造成八德區1小時雨量達66mm，龍潭區1小時雨量達63mm，中壢區及桃園區也達30mm以上，全市皆有降雨，目前雨勢已趨緩。

市府水務局長劉振宇表示，從周四(6/29)起水務局為防範本周午後雷雨天氣型態，已提前進行防汛工作，並於FB提醒市民注意，召開防汛整備會議確認轄管水門達防汛狀態及備好防汛物資，同時於龜山區A7周邊及中壢區等易淹水點預佈抽水機等事宜。

▲桃園區民族地下道淹水半個輪胎高。

▼半小時內排除積淹水迅速恢復通行。（圖／水務局提供）

2日因午後大雷雨造成桃園局部積淹，水務局預布7處抽水機其中四處於14時35分陸續啟動，同時因應雨勢逐步擴大於15時30分隨即開設三級應變，包含桃園區、中壢區達15公分以上積淹水案件共計約10處積淹水事件，其中桃園區民族地下道淹水半個輪胎高，接獲通報後由市府養工處及桃園區公所隨即派員處理，半小時內排除積淹水迅速恢復通行，另秀山路86巷積淹水近30公分，亦於16時30分左右退水，其餘積淹水案件普遍於雨勢趨緩後半小時內消退。

本次積淹水案件後續市府會逐件會勘調查淹水原因，並於每月跨局處易淹水會議追蹤改善進度。呼籲本市民眾於今年汛期期間留意住宅周遭排水口是否遭異物堵塞，並可下載本局開發水情看桃園APP，即時掌握降雨情資。