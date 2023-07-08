四接環評擇期再審　賴士葆控：粗暴鴨霸！官員私改視訊想強行過關

▲賴士葆。（圖／記者蘇晏男攝）



記者詹宜庭／台北報導

基隆協和電廠四接環評案第五次小組初審會議於昨日下午召開，但由於爭議過大，最後決議擇期再審。然而，國民黨立委賴士葆8日指出，環保署官員及環評委員在中場休息時，逕行挪移會議到另外地點，改為視訊會議，試圖強行闖關，粗暴鴨霸的行徑讓在場關心的人錯愕到難以言喻，最後只能在群情激憤之下流會。

賴士葆今日透過臉書批評，蔡政府是程序不正義的慣犯，在立法院、行政院、獨立機關，經常上演黑箱作業或是踐踏民主程序的做法，累計的記錄不勝枚舉，良知和良心已經被政治利益所泯滅，完全不在乎社會觀感，任憑笑罵由他。

賴士葆指出，昨天基隆四接的環評會議，環保署官員及環評委員竟然在中場休息時，逕行挪移會議到另外地點，改為視訊會議，試圖強行闖關，粗暴鴨霸的行徑讓在場關心的人錯愕到難以言喻，最後在群情激憤之下流會。

「昨天被環保人士稱為環評史上最黑暗的一天」，賴士葆說，蔡政府不斷地在改寫創造環評的黑暗歷史紀錄，回顧過去強行通過深澳電廠環評、觀塘三接環評等，歷歷在目。環評會議原本是中立客觀專業評估的會議，但這幾年的公信力完全被踐踏，當環評跳過程序正義進入黑箱，讓政治力來主導，剩下按照執政黨的旨意舉手投票，這樣的昨是今非，令早年與在野的民進黨並肩作戰的環保人士難以接受，很難想像蔡政府完全背棄當初環保的理念與初衷。

賴士葆強調，他可以想見蔡政府對三接、四接天然氣接收站強行過關的急迫心情，因為少了核電，只能用更多的天然氣來接手。為了非核家園，全台民眾付出重大代價，包括空氣污染導致健康的耗損、停電斷電對企業和民眾的影響、對藻礁及珊瑚等環境破壞、基隆民眾擔心四接東移可能導致滅港的惡夢等，這一切只有下架民進黨才能停止。