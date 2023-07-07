基隆中山高中辦模擬公聽會　探究公共議題培養公民責任義務

▲基隆市教育處長劉美蘭（左3）、學生劉宇晨（右3）、學生黃子芸（右2）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆中山高中學生劉宇晨、黃子芸於今（7日）在中山高中未來教室舉辦「公謀議題 聽見未來-辯出精彩18」並邀請基隆市青年委員林家安擔任課程講師，透過模擬公聽會及辯論會系列講座，帶領學員深入探究公共議題，加深對公民權利與責任的認知。

市府教育處長劉美蘭表示，自己的未來，只有自己最清楚，透過課程的對話與討論，能夠進一步了解自己要的是甚麼，期許學員們透過不斷的對話形塑自己的未來。她說到，找到自己的心中思想，不要被他人影響，勇敢做自己。最後也不忘提醒學員，一定要記得把品德放在心上。

本次活動是由基隆中山高中劉宇晨、黃子芸共同發起，為了呼應去年未通過的18歲公民權投票，讓各公私立高中職及大專學生，透過本次活動發表對於「18歲公民權議題」的觀點和看法。同時勇敢表達個人主張與意見，學習向他人交流，深入探究議題背後的問題。

兩位同學透過「基隆市政府教育處自學力I do提案企劃」以高中生的自主規劃完成此企劃，與基隆市青年事務委員會一同辦理，期許基隆青年能提高對議題的認識，並進一步加深學員們對公民權利與責任的認知。

基隆市青年委員林家安表示，本次活動以辯論的形式辦理，表面上看起來是要學生「論出一個高下」、「爭出一個輸贏」，但更重要的事情培養我們學員的「公民思維」。透過審議民主活動訓練學員有更好的資料整理、換位思考、應對能力，讓十八歲公民權的議題不再是議題，更成為學生生涯發展難忘的回憶與經歷，一場有趣的、有意義的民主教育體驗。