烏克蘭糗了！俄宣稱繳獲英援烏「暴風影」飛彈　已移交專家研究

▲俄羅斯聲稱軍方繳獲了一枚英國為烏克蘭提供的「暴風影」飛彈。圖為「暴風影」此前在巴黎航展中展示的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯6日聲稱，軍方繳獲了烏克蘭一枚完整的「暴風影」飛彈（Storm Shadow），並將其移交給俄羅斯的專家研究。媒體相信，這枚飛彈預計是英國5月向烏提供的軍援之一，其射程超過240公里，還具備精準打擊的能力。

據《商業內幕》報導，俄羅斯軍隊日前擊落了一枚試圖攻擊俄方的「暴風影」飛彈，隨後俄軍迅速將相關飛彈「後送」至俄國部署在烏克蘭的科技中心，交由俄羅斯航天局前局長羅戈津（Dmitry Rogozin）進行研究。

Russian Officials are reporting that they have Successfully Recovered an almost Fully-Intact “Storm Shadow” Cruise Missile which is claimed to include the Warhead, Guidance System, and Electronic Warfare Equipment; the Missile and its Components are said to have been turned over… pic.twitter.com/rhu0wq47Cy — OSINTdefender (@sentdefender) July 8, 2023

俄國官媒塔斯社宣稱，俄方希望通過「暴風影」的殘骸了解其控制系統，並研發出可以對付「暴風影」的方法。據悉，俄軍繳獲的「暴風影」雖然明顯受損，但其內部零件基本完好無損。

羅戈津6日也在Telegram秀出一段影片，顯示俄軍在一輛戰車上安裝了類似「暴風影」的飛彈，還透露「這枚飛彈剛剛已被移交給俄方的一家國防企業」。羅戈津也指出，烏克蘭在飛彈被擊落後，對飛彈掉落的地區發動了猛烈砲襲，還曾派遣軍隊試圖阻止俄軍取得飛彈殘骸，可惜卻失敗了。

這枚「暴風影」飛彈據信是英國為烏克蘭提供的軍援之一，其射程超過240公里，可以通過低空飛行來逃避防空系統的探測，還能讓基輔對俄軍重要目標發動精準打擊。不過，俄羅斯日前卻抨擊英國過度炒作這枚飛彈的能力，諷刺它只是「廢金屬」。烏克蘭國防部尚未回應媒體的置評請求。