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BBC男主持爆性醜聞！誘未成年少女拍色情照　3年付140萬資助吸毒

▲▼BBC。（圖／CFP）

▲BBC一名男主持人被控資助未成年少女吸毒，以換取對方的色情照片。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英國知名公共媒體BBC最近被踢爆，有明星主持人向未成年的17歲少女支付超過3.5萬英鎊（約新台幣140萬元），供對方購買快克古柯鹼，以換取少女為他拍攝色情照片。東窗事發後，少女的家長立即向BBC投訴，氣憤要求男主持人立即停止猥褻和資助吸毒的行為，可惜未獲BBC重視。

綜合英媒報導，涉事少女的母親指控，BBC的這位頂級主持人自2020年起，就多次提供金錢來換取少女和性有關的服務，「我女兒的銀行帳單上有大量和這位明星的金錢往來，每一筆交易的金額都很大，有幾百甚至幾千英鎊，他有一次還一次性地支付了5000英鎊，來買我女兒的色情照片」。

這位母親痛心表示，「我女兒告訴我，這位明星會要求她在視訊中進行『性行為表演』，還會露出自己的生殖器」，而這位主持人和少女發生性交易時，少女只有17歲、還未成年。據悉，這位主持人並沒有刻意隱藏身份，甚至還會將工作時的照片寄給少女調情。

報導稱，涉事少女有吸食快克古柯鹼的習慣，因此她以性換取報酬後，就會用這筆錢來購買毒品。這名母親憤怒控訴，男主持人的行為不僅奪走了女兒的清白，也害得女兒「從一個無憂無慮的青少年變成幽靈般的吸毒女」，毀了女兒的人生。

這位母親也指出，他們在得知BBC主持人和女兒的交易後，曾在5月19日向BBC投訴，「但我事後還是不斷在電視上看到這名男主持人，這讓我感到十分噁心」。於是，這位母親找到《太陽報》，要求媒體揭露此事，但她強調自己不想向對方索賠，「我們只希望他可以停止猥褻和資助吸毒的行為」。

《太陽報》的報導出刊後，BBC表示他們會認真對待相關指控，並制定程序積極處理此事。據了解，這位主持人的節目已被停播。目前這位主持人的身份尚未被公開，但克拉克（Rylan Clark）、范恩（Jeremy Vine）、坎貝爾（Nicky Campbell）和藍克（Gary Lineker）等BBC男主持人都否認自己是當事人。

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