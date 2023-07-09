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美多個盟國反對援烏「集束炸彈」　烏克蘭：不會用於俄境內

▲▼ 圖為2011年黎巴嫩舉行第二次集束彈藥公約締約國會議開幕式，國際代表團等人參觀黎巴嫩軍事基地，站在集束炸彈裝置旁。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為集束炸彈裝置。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國宣布向烏克蘭提供集束炸彈（cluster munitions），但這項決定引來多國盟友反對，包括英國、加拿大、西班牙等。集束炸彈是被100多個國家禁止的武器，因為會對平民構成威脅。不過烏克蘭承諾，集束彈不會用在俄羅斯境內，只會用來解放被俄軍占領的土地。

BBC報導，集束炸彈又稱集束彈藥，會釋放大量較小的子炸彈，在數座足球場的範圍內造成無差別殺傷力，還有一部分不會立刻引爆，形同地雷，潛藏危險可能綿延數十年。美國總統拜登7日受訪時表示，集束炸彈會是美國軍事援助烏克蘭的其中一部份，強調這是一個艱難的決定。

消息傳出後引發人權組織批評，美國部分盟友8日也公開表態反對。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）指出，英國是簽署《集束彈藥公約》的123國家之一，公約禁止生產、使用這類武器的使用，且不鼓勵使用。加拿大政府提到，加拿大反對使用集束炸彈，遵守《集束彈藥公約》，特別擔憂集束炸彈對孩童潛在影響。

西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）也說，西班牙在援助烏克蘭方面有個堅定承諾，也就是不能運送某些武器和炸彈，支持烏克蘭合法防禦，但反對集束炸彈，「我們知道不應該使用集束炸彈。」至於《集束彈藥公約》簽署國德國則表示，雖然不會向烏克蘭提供這類武器，但理解美方立場。

烏克蘭國防部長已保證，集束炸彈只會用於突破敵軍防線，不會在城鎮區域使用。烏方也承諾，集束彈不會用在俄羅斯境內，只會用來解放被俄軍占領的土地，基輔將嚴格追蹤紀錄集束彈的使用，並與夥伴交換資訊。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）向記者透露，美國集束炸彈出現未爆彈的機率不到2.5%，俄羅斯的集束炸彈出現未爆彈的機率則在30%至40%之間。

►集束炸彈多可怕？殺傷範圍「可達數座足球場」　4大QA一次看
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