烏克蘭國防部承認　轟炸克里米亞大橋「破壞俄軍補給線」

▲克里米亞大橋去年10月發生爆炸,冒出熊熊火光與濃煙。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

在俄烏戰爭開打500天之際,烏克蘭國防部副部長馬里亞爾(Hanna Maliar)透過社群平台Telegram承認,克里米亞大橋2022年爆炸事件出自烏軍之手,目的是要破壞俄羅斯部隊後勤補給線。

商業內幕報導,克里米亞大橋(Crimean Bridge,又稱刻赤大橋)是連接俄羅斯本土與克里米亞半島的大橋,不過就在2022年10月,橋上一輛裝有炸藥的卡車行駛期間爆炸,導致大橋結構嚴重受損,當時俄羅斯總統普丁稱這起事件為恐怖主義行為。

其實烏克蘭發動這場攻擊行動一直是公開的秘密。早在去年,紐約時報就已經發表一篇調查報告,點名這起事件幕後主使者就是烏克蘭。儘管烏方當時並未宣稱對此負責,但烏克蘭總統澤倫斯基顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)曾暗示,「所有非法的東西都必須銷毀,所有被偷走的東西都必須歸還烏克蘭。」

針對這起事件,馬里亞爾8日表示,星期六是烏克蘭對克里米亞大橋發動第一次攻擊的第273天,破壞俄羅斯後勤補給線。

當初克里米亞大橋2018年開通時,普丁親自參加開通典禮儀式,然而去年卻遭攻擊爆炸,阻礙莫斯科後勤運輸。莫斯科時報指出,車輛交通直到今年2月才全面恢復,鐵路服務則是到5月才重啟。

