「不禮讓行人」加重處罰　新法上路半天...北市取締件數曝光

記者邱中岳／台北報導

立法院在4月14日三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，其中汽車行近行人穿越道不暫停讓行人先行通過，將於6月30日起開始加重處罰規定，將原本罰則提高罰鍰至新台幣6千元，並違規記點3點，及應受道安講習3小時，罰則大幅提升，30日也全面取締。

北市警局強調，不停讓行人取締認定基準在於，車輛行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足1個車道寬(約3公尺)，及車輛前懸(輪)已進入行人穿越道線上，構成違規要件，北市交大也在30日當天進行取締，截至30日中午12時許，共計取締締車輛不停讓行人計26件。

▲北市警交通大隊在30日禮讓行人修法加重罰則後，至中午時分共計取締26件。（圖／記者邱中岳翻攝）

統計北市警局2023年5月1日至6月28日執行專案取締總計6萬4859件，其中取締「車輛不停讓行人」7283件、「行人違規」6907件、「車輛行駛人行道」1萬573件、「人行道違規(臨時)停車」3萬6608件及「道路障礙」3174件，有效改善交通秩序。

北市警局表示，2023年行人路權經警方加強宣導及強力執法後，路口停讓情形已有明顯改善，顯示駕駛人用路安全觀念已有提升，警方表示將持續貫徹執法，呼籲駕駛人和行人都需共同遵守交通規則，車輛行經路口應減速慢行、停讓行人。