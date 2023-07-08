澤倫斯基登上蛇島：感謝全軍500天的努力　這裡就是收復領土證明

500 days of the full-scale war.



Snake Island. The free island of free Ukraine.



I am grateful to everyone who fought here against the occupiers. We commemorated the heroes who gave their lives in this battle – one of the most important during the full-scale war.



Glory to… pic.twitter.com/RODccfWkWm — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2023

記者林彥臣／綜合報導

俄烏戰爭發生至今已經滿500天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）選在這一天發表登上黑海蛇島的影片，感謝每一位士兵過去500天來的努力。蛇島在戰爭開打初期，因為島上的烏軍「13壯士」剽悍抵抗俄軍戰艦，從此一戰成名，外界也解讀澤倫斯基想藉此重申抗戰初期的精神。

▲澤倫斯基在俄烏戰爭500天，發布登上蛇島影片。（圖／翻攝自Twitter／@ZelenskyyUa）



澤倫斯基在推特上發布影片表示，「今天我們登上蛇島，這個永遠不會被占領者征服的地方，就像整個烏克蘭。因為我們是勇者之國」。

澤倫斯基所發布的影片沒有日期，登島後在一座紀念碑前獻花。他表示，「雖然這只是我們黑海中部的一小塊土地，但它是烏克蘭將收復每一塊領土的有力證明。」

澤倫斯基強調，「我想從這裡，從這個勝利的地方，感謝我們每一位士兵這500天來的努力。」

▲澤倫斯基在蛇島上的紀念碑獻花。（圖／翻攝自Twitter／@ZelenskyyUa）

蛇島在去年2月24日戰爭發生不久後就遭到俄軍佔領，當時俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）喊話，要島上13名烏軍投降，卻被回應「去死吧你」。這一段無線電對話曝光之後，引發全世界轟動。

對話主角之一的「莫斯科號」後來於去年4月在黑海沉沒，烏軍則是在去年6月奪回蛇島。