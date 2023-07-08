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15歲妹「活像骷髏」100元吃三餐！絕望哭喊：沒錢別生小孩　

▲▼100元。（圖／記者劉維榛攝）

▲妹妹每天只有100元吃三餐。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「呼籲大家，真的沒錢不要生小孩！」一名15歲妹妹自曝悲慘童年，全家住在阿公阿嬤家，但她從小就不被疼愛，1天只有100元餐費，長期沒營養之下，外貌身軀「活像個瘦骷髏」，而爸媽還反過來要求，以後要自己付學費，長大要給孝親費等，讓妹妹悲嘆「沒辦法養好孩子，給好的環境成長，請不要生下來！」

一名女網友在Dcard以「沒錢不要生小孩：一天只有100塊吃飯」為標題代替發文，一名15歲鄰居妹妹自曝，爸爸外出工作養全家，媽媽為家庭主婦，一家三口與阿公阿嬤同住，但其實家裡經濟狀況很不好，加上沒達到低收入戶門檻，也無法申請補助與減免。

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妹妹委屈說道，每天只有100元吃飯錢，「早餐一包白吐司撐五天，午餐一碗白飯加一個菜，晚餐一碗白飯加小菜三樣50元，有時候就加個肉罐頭」，長期營養不良之下，讓她不禁悲嘆「走出來活像個瘦骷髏，一直都吃不飽不健康！」

說到上學生活，妹妹更是滿肚子心酸，無法補習和學才藝，連額外買教科書的錢也沒有，「連文具也是用最便宜的10塊。」每當看著同學有零用錢可以社交出遊，反觀她總是孤伶伶一人，連一個朋友都沒有，且諷刺的是，家裡絲毫無溫暖，「阿公阿嬤也沒打算認我這個孫女。」

嬰兒。（圖／達志影像／美聯社）

▲妹妹血淚喊話，「要什麼沒什麼，活在一個比底層還底層的生活」。（示意圖／達志影像／美聯社）

不僅如此，爸媽早已把話講清楚，以後要她自己背學貸、賺生活費，甚至還要給孝親費。對此，妹妹絕望呼籲，想生孩子的人務必想清楚，「拜託不要生下來讓他們跟我一樣痛苦，不要覺得孩子可以窮養...他只會很不平衡的心態而已。」

文章曝光後，引來網友心疼回應，「出生就來受苦的，直接被階級複製，長大還要親情勒索照顧爸媽」、「太慘了，還沒長大就被要求贍養父母」、「辛苦你了，跟你有類似經驗，我是長大工作經濟獨立了，才比較謝謝我的出生」、「物價真的漲很快，10年前的100塊真的好用很多，現在100元買不到一個雞腿便當」、「這幾乎是每一代小孩的悲歌，自私的大人自私的生下小孩，然後要他們自生自滅，沒那個能力真的不要生小孩啊」。

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