爸媽的崩潰暑假靠一招秒扭轉！輕鬆滿足全家「夏日需求」CP值簡直不要太划算

▲預備起跑的暑假，讓不少爸媽煩惱該怎麼帶孩子度過這2個月的時間。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

讓全台爸媽崩潰的暑假，終於還是開始了！每天一睜開眼就要面對孩子的輪番轟炸，不是吵說「能不能出去玩」就是嫌「待在家好無聊」，好不容易安排週末出門，回到家還得面對全家人換下來的一大籃臭烘烘衣物，讓爸媽都不禁啞然失笑，「怎麼會把自己愈過愈忙！？」

就算願意配合爸媽的時間乖乖宅在家，孩子們也會三不五時發出餓了、渴了等訊號。既想隨時滿足孩子在暑假中的大小需求，但又不想耽誤日常工作的爸媽們，都覺得自己像駕著多頭馬車難以招架！暑假還沒正式開跑前，各大社團就充斥著「暑假怎麼辦」的哀嚎，許多有經驗的爸媽也紛紛祭出秘笈，「已經報好夏令營，就等著翹腳把孩子送出去玩4天3夜」、「孩子的爸已經在momo看好大螢幕要入手了，說是要陪孩子追劇玩電動，簡直不要太精明！」、「強調機能的衣服或方便的洗衣球也可以囤貨了，夏天真的超需要……」

夏日大作戰其實可以很簡單，不論是想滿足全家人的需求或是想療癒自己，現在只要在線上購物網站動動手指，就能一站全買齊，把握住特定賣場的優惠期間，例如momo購物網77好運節，就以超多限定回饋甚至獨家下殺的價格，讓忙到昏頭轉向的爸媽放心省去比價時間，只要在7/1～7/11活動期間，無論何時下單都享有抽獎、滿額送、賺mo幣等機會，而且買愈多愈划算。

▲橘子工坊天然濃縮洗衣膠囊要讓爸媽輕鬆完成夏日洗衣任務！

一向是媽媽界力推的清潔神物「橘子工坊」主打天然活性潔淨力，為了響應環保所推出的「天然濃縮洗衣膠囊」比起過去瓶裝不僅達到減塑95%，也更方便忙碌的爸媽輕鬆完成夏日洗衣任務！洗衣膠囊主打的「多次方淨化科技」強調能搭配獨家橘油配方更快速深入衣物纖維，尤其能在容易流汗、堆積污漬的夏天，由內而外瓦解纖維上的塵蟎排泄物、過敏蛋白*、粉塵、螢光劑、二手菸、蟑螂分泌排泄物和花粉等「7大常見過敏原」，幫全家人遠離眼睛癢、哈啾不斷的過敏問題。另外含有的「天然發酵制菌因子」也標榜以99.9%的制菌力**，洗淨A(H1N1)/B型流感病毒、人類冠狀病毒等5大制病菌，還給一家人健康的衣物。堅持不含皂配方、因此不易生成皂垢的洗衣膠囊也強調洗衣同時也能幫洗衣槽除菌更安心。

*係指Dermatophagoides pteronyssinus 2(Der p2)蛋白，經第三方實驗室測試有效控制濃度

**經國內知名大學檢驗

趁著77好運節下單指定品項，滿999元就贈洗手慕斯1瓶、滿2盒再送限量矽密咖啡杯，滿1199元還可折100元，特賣期間只要下單就能登記抽天然洗衣膠囊（1箱80顆），許自己和孩子一個清爽潔淨的無憂夏天。

▲▼流線合身設計加上排潮面料，讓UNDER ARMOUR完全就是運動場上的潮帥代表！

雖然日頭赤焰焰，但還是可以帶著孩子到室內運動場，在後疫時代加強鍛鍊強健體魄！這個夏天，網友推坑表示不如幫家人入手UNDER ARMOUR男女款休閒背心，一穿就有感的乾爽舒適排潮面料，能在流汗時加速排出汗水濕氣，透氣快乾的優勢讓家人更專注沉浸在運動的快感中，完全不用擔心濕黏黏的不舒服，或是容易感冒的風險。面料另外增添的防異味技術，也能減少異味微生物滋長，不僅不怕堆在洗衣籃裡滋生熏鼻臭味，運動返家的路上也不用擔心成為捷運公車上的異味根源！更別提UNDER ARMOUR就是運動場上潮帥的代表，流線剪裁加上合身設計，穿梭在運動場上的風采，簡直要讓自己都愛上自己！77好運節7/7-7/11期間特價490就能入手（原價980），此外UNDER ARMOUR也祭出1件95折、2件8折的優惠，其餘品項也能以5折起的優惠超划算入手，整個夏天就靠UNDER ARMOUR帥一波。

▲HERAN禾聯50型4K HDR聯網液晶顯示器在這波77好運節祭出獨家下殺優惠。

想趁機把家裡舊電視換掉，搭上77好運節這台順風車也沒問題！號稱此次CP值爆表的HERAN禾聯50型4K HDR聯網液晶顯示器，擁有獨家下殺的優惠，9張藍色小朋友有找，只要8888就可上網HD電視，在這個白天只想宅在家的夏日，不放進購物車考慮一下說不過去。一開機就有內建的影音商城可逛，無論是最夯的Netflix、Disney+或是YouTube、Spotify，都能一鍵下載，享受在大螢幕滑順瀏覽的樂趣。顯示器支援的高動態HDR、高效顯色技術以及劇院級杜比音效，讓追求細膩畫質以及劇院音效的家人，都能有感沉迷在大螢幕帶來的極致觀影饗宴。難得的是，此款機型還支援IOS系統投屏ESHAR，讓手上的Apple系列手機平板，能隨時把照片、影片等紀錄，即時投屏在螢幕上與家人客人共享！趁著暑假把家中最核心的娛樂系統全面升級，白天就讓孩子盡情在兒童動畫或動物星球中探索不同世界，晚上把孩子趕上床，就輪到大人挑一部浪漫電影享受兩人世界，一機多用，堪稱是77好運節最值得的投資。

▲泰山Cheers EX強氣泡水（右2）強調擁有品牌史上最強的激強氣泡。

最容易口乾舌燥以及最需要降火氣的暑假，家中冰箱最不可或缺的就是清涼飲品！不過對於擁有健康意識的網友來說，口味多變的手搖茶或是刺激有勁的碳酸汽水，都擁有不想讓自己和孩子攝取太多的糖分與熱量，不如瞄準無糖、無熱量的氣泡水囤貨一夏，補充水分的同時還能隨性搭配天然果汁，幫自己和孩子打造繽紛無負擔的暑假！累積百萬熱銷市占率的泰山Cheers EX強氣泡水，擁有5GV氣量充填，強調擁有品牌史上最強的激強氣泡。7/7-7/11活動價只要724(原價898)，尤其搶在刷mo卡加碼6%mo幣的時機點囤貨，光是有感折扣與回饋就讓精打細算的家庭主夫主婦打從心底覺得舒爽順暢！

▲美國熱銷品牌Instinct原點雞肉無穀全貓配方，也要守護毛小孩夏天食慾不振的胃口。

容易在夏天慵懶沒胃口的還包括乖萌的毛小孩，為了讓毛孩在這時一樣維持活蹦亂跳的健康狀態，網友特別推薦適口性佳的乾乾，讓挑惕的貓皇都能「哈姆哈姆」吃光光。像是美國熱銷品牌Instinct原點雞肉無穀全貓配方，就是時下相當推崇的無穀飼料代表，不含麩質以及肉含量83%的設定滿足貓咪肉食的天性，也能讓貓皇更好吸收肉類營養、吃了頭好壯壯，因此也榮獲美國《Whole Dog Journal》期刊推薦。品牌在7/7/-7/11期間特價2399（原價3660），刷mo卡享6%mo幣回饋，還再送100mo幣＋kitcat貓草包，下單不限金額都可登記抽777mo幣、滿3000元登記送300mo幣，還有機會抽GARMIN指針智慧腕錶，就連貓奴也受惠！

現在就把行事曆上的「7/1～7/11」做好重點標記！優惠期間每天別忘了整點搶mo幣活動，最高能把999mo幣一次帶走，7/5、7/6、7/9～7/11全站再加碼滿6,000最高送300，7/1-7/11天天不限金額下單還能登記抽禾聯冷氣、整點登記抽mo幣，最高可得$777。其餘超吸睛的活動還包括7/4～7/6滿額送涮乃葉餐券，7/1～7/6、7/8～7/11狂撒頂呱呱折價券、7/8～7/9滿額送佳麗寶酵素粉，甚至7/10～7/11滿額送一個幫夏季開好運的鎮瀾宮開運燈，從吃穿用度到休閒娛樂，每天都能在momo購物網逛到捨不得離開。看著愈積愈多的抽獎機會，以及能直接折抵現金的mo幣，爽快過一個CP值爆棚的暑假。

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