　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

性侵猥褻同居人9歲女兒　淫狼辯「肥水不落外人田」下場慘了

▲桃園市鄒姓男子2018年4至6月間與女友同居時，乘機對其9歲女兒多次猥褻與性侵得逞，女友後來因案入獄，出獄後女兒才告知被性侵事實。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市鄒姓男子2018年4至6月間與女友同居時，乘機對其9歲女兒多次猥褻與性侵得逞，女友後來因案入獄，出獄後女兒才告知被性侵事實。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名女子因毒品案入獄服刑，出獄後女兒告知小學3年級時，被其同居鄒姓男友多次猥褻、性侵得逞，女子曾質疑鄒男是否對女兒騷擾，鄒男竟以「肥水不落外人田」等奇怪說法承認；桃園地院審理時，鄒男否認犯行，辯稱「沒有對女孩有任何想法」，但女童卻指控鄒多次對其猥褻與性侵得逞，法官審結依成年人故意對兒童犯乘機性交罪、對未滿十四歲之女子犯強制性交罪、強制猥褻罪共5罪等，應執行有期徒刑18年，全案還可上訴。

檢警調查，曾姓男子與女子曾是男女朋友關係，並於2018年4月至6月間同居，女子當時還帶著9歲女兒投靠鄒男住在桃園市中壢區某套房，後來女子因案入獄服刑，假釋出獄後，女兒告知母親與鄒男同居期間的2個月曾遭鄒男摸屁股、舔下體等方式猥褻，還曾多次指侵與性侵得逞，女子得知後憤而報警提告。

檢警對女童製作筆錄時，女童指控鄒男同住期間，總計在租屋處為滿足其性慾，前後共計5次對其強制猥褻、性侵得逞，案經女童媽媽向桃園市警局婦幼隊報警提告，桃檢將鄒男依家庭暴力妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，鄒男辯稱，女童都跟在女友身邊，「不會有1分鐘留在家裡跟我在一起，我沒有對女童有任何的想法」。

法院查出，被告鄒男與女子案發時為男女朋友關係，2018年4月間，女子帶9歲女童至被告租屋處同居，同年6月間，女子因被告毆打而與被告互毆，事後搬離租屋處；女子曾質疑鄒男對騷擾女兒，鄒男答時回答說是故意的，但只摸1次而已，因女童對他不禮貌；還說「反正妹妹以後也是要給別人用，不然現在給我用及肥水不落外人田」。

法官審酌，被告鄒男明知女童案發期間僅9歲之兒童，為滿足一己之慾望，對女童為強制性交、強制猥褻及乘機性交行為，嚴重戕害女童身心發展及人性尊嚴，犯後仍否認犯行，以不合理之辯詞試圖脫免其責，犯後態度惡劣；審結依成年人故意對兒童犯乘機性交罪，共2罪，各處有期徒刑5年；又對於未滿十四歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑10年；對於未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，共5罪，各處有期徒刑4年，應執行有期徒刑18年，本案還可上訴。

  【更多新聞】

工地叫囂被趕...嗆領班「打死他」　醉男空氣槍洩恨下場曝

桃園上半年行人死亡交通事故20件　12件是行人違規馬路肇事

年收入2千萬！欠所得稅1969萬躲美國　身價8億男想回台...豪氣繳清

 

 

ET快訊
遭嗆「詐騙阿嬤47萬」沒道歉！　鳳梨現身全說了
范瑋琪不唱了「最大贏家是這群人」！
韓知名女演員上台前消失　倒臥廁所死亡
清大、陽明交大要合併「竹女、竹中」！　教育部回應了
離奇！把手插破安全帽「刺進太陽穴」　騎士慘死
Melody真實姓名曝！　小S蔡康永震驚：老公知道嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中8歲女童「泳池學閉氣」　飯店急Call救護車送醫

台中「小小警察營」中籤率僅4％　5大關卡家長讚超受用

八通關小營地山難！35歲協作「墜15米深谷」亡　今早吊掛下山

快訊／高雄氣溫「紅爆」！凱旋跳蚤市場斷電　女攤商中暑送醫

與網友歡愉後成噩夢！女淪ATM「被逼匯款132次」　收恐嚇裸照崩潰

卡丁車失控衝破護欄...撞保時捷981　「肇事男全身傷」這下賠慘了

離奇！撞路邊郵務車...把手插破安全帽「刺進太陽穴」　騎士慘死

國道2車追撞「義肢女卡車內」　找到毒品、4塊假車牌...這下慘了

性侵猥褻同居人9歲女兒　淫狼辯「肥水不落外人田」下場慘了

拍性愛片送女友IG粉絲！還上西斯版分享連結　「綠帽癖」男慘了

瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號

臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

《最佳利益3》陳庭妮見死不救中風爸　黑化：你就活在病床上！..轉身奪大位

彰化父榔頭殺妻追打兒！18歲子「頭部凹陷+撕裂傷」

Melody宣布離婚！結束17年婚姻　「3點差距成主因」：非常困難的決定

余祥銓為女兒禁慾停機：怕撞到　寶寶5個月未出生「18歲才能談戀愛！」

汪散步偶遇嬤「興奮橫著走」　她見螃蟹柴笑：從小就這樣

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

快訊／台中8歲女童「泳池學閉氣」　飯店急Call救護車送醫

台中「小小警察營」中籤率僅4％　5大關卡家長讚超受用

八通關小營地山難！35歲協作「墜15米深谷」亡　今早吊掛下山

快訊／高雄氣溫「紅爆」！凱旋跳蚤市場斷電　女攤商中暑送醫

與網友歡愉後成噩夢！女淪ATM「被逼匯款132次」　收恐嚇裸照崩潰

卡丁車失控衝破護欄...撞保時捷981　「肇事男全身傷」這下賠慘了

離奇！撞路邊郵務車...把手插破安全帽「刺進太陽穴」　騎士慘死

國道2車追撞「義肢女卡車內」　找到毒品、4塊假車牌...這下慘了

性侵猥褻同居人9歲女兒　淫狼辯「肥水不落外人田」下場慘了

拍性愛片送女友IG粉絲！還上西斯版分享連結　「綠帽癖」男慘了

快訊／台中8歲女童「泳池學閉氣」　飯店急Call救護車送醫

工藤靜香17萬LV行李箱洩巨星身分　蛇珠寶加持秀女神氣勢

快訊／出遊小心雷雨！2縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

遭嗆「詐騙阿嬤47萬」沒道歉！　鳳梨揭真相：不想造成2次傷害

唐西奇向青梅竹馬女友求婚！詹皇說恭喜　選7月7日場景美如童話

夜市美食搬進超商！超人氣「情人果袋」酸甜爽脆　限定門市販售

集體中邪？印尼工廠逾百人「癱軟哭喊」　他悚憶：彷彿會傳染

繼Faker手傷後T1再拋重磅⋯總教練Bengi無預警請辭「賽季中換將」

日本變態市議員「強吻小學女童」！反向家長求償22萬精神損失

家具興起「以租代買」風　最快12個月可回收換新

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

社會熱門新聞

3樓丟女嬰致死　單身媽拋下瞬間就後悔

快訊／安全帽漂水面！親水公園1女落水溺斃

快訊／台74瑪莎拉蒂休旅追撞BMW！21歲駕駛倒路邊

漲價被罵翻！阿堂鹹粥闆娘落淚說原因

養雞場滅門慘案！ 百隻雞「身首異處」亡

5億高中生命案　檢察總長出手了

獸姨丈6度性侵12歲姪女　強塞致肛門擴張

女網紅吃到飽打包龍蝦露餡　判決曝光

撞BMW後　瑪莎拉蒂刺青男大鬧急診室

女嬰剛出生被棄路邊亡　生母涉案

獨／自爆酒駕　陳志強公共危險代價曝

新北控警違法搜索　警密錄器自清

戀童男輕生殺孩童陪葬　詭異神龕曝養小鬼反噬

剪34鴿羽毛斷腳丟橋下　狠男找到了

更多熱門

相關新聞

女兒遭性侵⋯母勸隱瞞！二度傷害後果更重

女兒遭性侵⋯母勸隱瞞！二度傷害後果更重

謝姓藝術家近來遭控曾性侵13歲未成年少女，而被害人的母親當時也要她「隱瞞」，答應日後報仇。婦女團體表示，其實這種要求隱瞞的案例非常多，有些情況是家長重視「貞操」、「名聲」，或跟加害人之間有利益依賴關係，擔心鬥不過加害人；可是一旦當大人更看重這些外在事物時，往往就難以保護孩子，對被害者造成更大的二度傷害。

為了滿足變態夫　媽強迫12歲女兒吃避孕藥

為了滿足變態夫　媽強迫12歲女兒吃避孕藥

藝術家性侵「被害人母親遭炎上」　女兒心疼曝真相

藝術家性侵「被害人母親遭炎上」　女兒心疼曝真相

MeToo連環爆！文化部：研擬獎補助追討機制

MeToo連環爆！文化部：研擬獎補助追討機制

謝姓藝術家被控性侵　律師：關鍵是證人

謝姓藝術家被控性侵　律師：關鍵是證人

關鍵字：

淫狼猥褻性侵同居女友9歲女童

讀者迴響

熱門新聞

網紅爆廖峻性騷「私下求大哥出手滅火」！

李玟繼女「6字發聲」洩母女真實互動！最新現況曝光

3樓丟女嬰致死　單身媽拋下瞬間就後悔

范瑋琪才取消開唱　郭源元臉書首發聲！

訂婚才知「新娘拍AV」　他崩潰悔婚

湖南32層大樓磁磚崩落　眾人驚恐奔逃遭砸

Melody曾休克瀕死「急輸7大袋血」！前夫反應曝光

「巨肥龜殼花」見人猛張血口超駭人

他見女友拿吹風機「吹妹妹」驚呆！權威醫說NO

快訊／安全帽漂水面！親水公園1女落水溺斃

李玟80億富商老公惹眾怒　二姊直接踢爆真相

要買才能進來？店家掛公告：嚴禁參觀閒晃

范瑋琪演唱會喊卡原因？瘋傳「網友要帶這燈牌鬧場」

蔡依林恩師「飯店打工端盤」被目擊！　親吐動向

張惠妹含淚獻唱悼念李玟逼哭萬人

更多

最夯影音

更多
瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號

瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號
臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

《最佳利益3》陳庭妮見死不救中風爸　黑化：你就活在病床上！..轉身奪大位

《最佳利益3》陳庭妮見死不救中風爸　黑化：你就活在病床上！..轉身奪大位

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面