性侵猥褻同居人9歲女兒　淫狼辯「肥水不落外人田」下場慘了

▲桃園市鄒姓男子2018年4至6月間與女友同居時，乘機對其9歲女兒多次猥褻與性侵得逞，女友後來因案入獄，出獄後女兒才告知被性侵事實。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名女子因毒品案入獄服刑，出獄後女兒告知小學3年級時，被其同居鄒姓男友多次猥褻、性侵得逞，女子曾質疑鄒男是否對女兒騷擾，鄒男竟以「肥水不落外人田」等奇怪說法承認；桃園地院審理時，鄒男否認犯行，辯稱「沒有對女孩有任何想法」，但女童卻指控鄒多次對其猥褻與性侵得逞，法官審結依成年人故意對兒童犯乘機性交罪、對未滿十四歲之女子犯強制性交罪、強制猥褻罪共5罪等，應執行有期徒刑18年，全案還可上訴。

檢警調查，曾姓男子與女子曾是男女朋友關係，並於2018年4月至6月間同居，女子當時還帶著9歲女兒投靠鄒男住在桃園市中壢區某套房，後來女子因案入獄服刑，假釋出獄後，女兒告知母親與鄒男同居期間的2個月曾遭鄒男摸屁股、舔下體等方式猥褻，還曾多次指侵與性侵得逞，女子得知後憤而報警提告。

檢警對女童製作筆錄時，女童指控鄒男同住期間，總計在租屋處為滿足其性慾，前後共計5次對其強制猥褻、性侵得逞，案經女童媽媽向桃園市警局婦幼隊報警提告，桃檢將鄒男依家庭暴力妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，鄒男辯稱，女童都跟在女友身邊，「不會有1分鐘留在家裡跟我在一起，我沒有對女童有任何的想法」。

法院查出，被告鄒男與女子案發時為男女朋友關係，2018年4月間，女子帶9歲女童至被告租屋處同居，同年6月間，女子因被告毆打而與被告互毆，事後搬離租屋處；女子曾質疑鄒男對騷擾女兒，鄒男答時回答說是故意的，但只摸1次而已，因女童對他不禮貌；還說「反正妹妹以後也是要給別人用，不然現在給我用及肥水不落外人田」。

法官審酌，被告鄒男明知女童案發期間僅9歲之兒童，為滿足一己之慾望，對女童為強制性交、強制猥褻及乘機性交行為，嚴重戕害女童身心發展及人性尊嚴，犯後仍否認犯行，以不合理之辯詞試圖脫免其責，犯後態度惡劣；審結依成年人故意對兒童犯乘機性交罪，共2罪，各處有期徒刑5年；又對於未滿十四歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑10年；對於未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，共5罪，各處有期徒刑4年，應執行有期徒刑18年，本案還可上訴。